Memur zammı ile ilgili flaş karar!

Kamu İşveren tarafı 8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma henüz sağlanamadı.

Konfederasyonlar uzlaşmazlık tutanağı imzalarken, Memur-Sen, uzlaşmazlık tutanağını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürmeme kararı almıştı.

Memur-Sen tarafından gerçekleştirilen açıklamada, “Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu’na götürmeme kararı aldık ve Hakem’e başvurmadık. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verilmişti.