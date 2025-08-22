Memur zammı ile ilgili flaş karar!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Memur zammı ile ilgili flaş karar!

Kamu İşveren tarafının bir türlü anlaşma çıkmayan memur zammı için Hakem Heyeti'ne başvurduğu ifade edildi.

Kamu İşveren tarafı 8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşma henüz sağlanamadı.

Konfederasyonlar uzlaşmazlık tutanağı imzalarken, Memur-Sen, uzlaşmazlık tutanağını Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürmeme kararı almıştı.

Memur-Sen tarafından gerçekleştirilen açıklamada, “Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu’na götürmeme kararı aldık ve Hakem’e başvurmadık. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verilmişti.

Son Haberler
Balıkesir'de korkutan deprem! (22 Ağustos 2025)
Balıkesir'de korkutan deprem! (22 Ağustos 2025)
Fındık üreticilerine 2 milyar 300 milyon TL ödenecek
Fındık üreticilerine 2 milyar 300 milyon TL ödenecek
Nene'den ilk sözler! Kadıköy atmosferine hayran kaldı: Çılgıncaydı
Nene'den ilk sözler! Kadıköy atmosferine hayran kaldı: Çılgıncaydı
Şener Üşümezsoy o iddialara yanıt verdi!
Şener Üşümezsoy o iddialara yanıt verdi!
Bozüyük’te şehir içi dolmuşlar denetlendi
Bozüyük’te şehir içi dolmuşlar denetlendi