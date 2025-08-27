Memur zammı Resmi Gazete’de

Kaynak: DHA
Memur zammı Resmi Gazete’de

2026-2027 yıllarında memur ve emeklilerine uygulanacak mali, sosyal ve özlük haklarını içeren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

4'üncü kez toplanan Hakem Kurulu'nun aldığı karar ve 8. Dönem Toplu Sözleşme tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısına katılanların çoğunluğu ile memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11, ikinci 6 ayında yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılmasını kararlaştırdı.

Zam oranlarına itiraz ederek masadan kalkan Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) üyeleri, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında toplanan kurul kararını imzalamadı.

Son Haberler
Park halindeki tır alev alev yandı
Park halindeki tır alev alev yandı
Kayseri’de kenevir yetiştiren 1 kişiye gözaltı
Kayseri’de kenevir yetiştiren 1 kişiye gözaltı
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında iddianame hazırlandı
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında iddianame hazırlandı
Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği öne sürülen doktora soruşturma
Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmediği öne sürülen doktora soruşturma
Baba ile oğlunun öldürüldü mısır tarlasında yakalandı
Baba ile oğlunun öldürüldü mısır tarlasında yakalandı