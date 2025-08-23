Memur zammında flaş gelişme!

Kamuda 8. Dönem Toplu Sözleşme döneminde iktidarın verdiği teklif ile sendikanın talebi arasında uçurum olunca uzlaşma sağlanmadı. Kamu tarafının sunduğu son teklif yetkili sendika Memur-Sen tarafından kabul edilmeyince taraflar arasındaki pazarlık süreci bitti.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında bugün saat 14:30'da başlayan toplantı sona erdi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, Kurulun çalışma takvimi, usul ve esasları görüşülerek karara bağlandı.

Sayıştay Başkanlığında yapılan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uşan ve Prof. Dr. Erdinç Yazıcı katıldı.

SENDİKALAR KATILDI

Sendikalardan ise Memur-Sen Genel Sekreteri Mahmut Faruk Doğan ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney katıldı.

Bu arada Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara'da Sayıştay önünde açıklama yaptı. KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak burada yaptığı açıklamada "Yetkili konfederasyon emekçilerin ve konfederasyonların tepkisi ile Hakem Kurulu'na başvurmaktan imtina etse de bugün katılımı ile Kurul toplantısının yapılmasını sağlayan konfederasyonların bu oyunu dürüst oynamadıkları ortaya çıkmıştır" diye Memur-Sen ve Kamu-Sen'i eleştirdi.

Koçak, yasaya göre, sendikaların katılmamaları halinde Kurul'un toplanamayacağını anımsattı.

KESK olarak 5 gün boyunca Sayıştay önünde olacaklarını söyledi.

5 GÜN İÇİNDE KARAR VERECEK

Kurulun 5 gün içinde karar vermesi gerekiyor. Bu karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek. Öte yandan katılımcılar, güvenlik gerekçesiyle cep telefonlarını toplantı salonu dışında bırakarak, içeri girdi.