Memur zammında gözler hakem heyetinde! Uzman isim zam oranını açıkladı

Memur maaşlarına yapılacak zam konusunda hükümet ile Memur-Sen arasında uzlaşma sağlanamayınca süreç Hakem Heyeti’ne taşındı. Ekonomist Muhammet Bayram, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada hükümetin sunduğu zam teklifinin ilk 6 ay için %11, ikinci 6 ay için %7 olduğunu ve toplamda %19’luk bir artışa denk geldiğini belirtti.

Bayram, Memur-Sen’in talep ettiği %88’lik artışın mevcut ekonomik koşullarda gerçekçi olmadığını ifade ederek taban aylığa yapılan 1.000 TL’lik ekin sembolik kaldığını, asıl maaşlara etkisinin sınırlı olacağını söyledi. Ayrıca, zam oranı ne olursa olsun memur ve emeklilerin yıl sonunda gerçekleşen enflasyon farkını alacaklarını vurguladı.

IMF ve Moody’s raporlarına da atıfta bulunan Bayram, ücret artışlarının hedeflenen enflasyona göre yapılmasının daha doğru olacağını savundu. Ancak gıda ve kira gibi kalemlerde enflasyonun hala yüksek seyrettiğini belirterek, mevcut ortamda bu yaklaşımın riskli olabileceğini dile getirdi.

Hakem Heyeti’nin ay sonuna kadar karar vermesi beklenirken Bayram, teklifin %20 civarında bir artışla sonuçlanabileceğini ancak Memur-Sen’in talebine yaklaşılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Muhammet Bayram şöyle konuştu:

Memur-Sen tarafı grev karı almıştı ve greve de çıkmışlardı. Artık aslında soru greve devam edip etmeyecekleri. Çünkü hükümet tarafının vermiş olduğu zam teklifini burada kabul etmeyip grev karar almışlardı ve hükümet tarafı son teklifini %11+%7 verdi. Bu da kümülatifte 2026 yıl içerisinde %19'luk bir artışa tekabül ediyor. Ancak Memur-Sen’in istemiş olduğu zam aralığı %88'ler civarında. Yani gerçekten bunun arasında bir uçurum var. Taban aylığa zam yapılması söylemi bile e aslında yerinde bir söylem ama tutar olarak memur seni tatmin etmemişti ve memur senin istemiş olduğu taban aylık 10.000 TL fakat devlet tarafı 1.000 TL verdi. Taban aylığa eklenecek tutar neye yarayacak bundan sonra? Asıl maaşa 1.000 L daha eklenmiş olacak. Yani bir memur emeklisi artık emekli olduktan sonra taban aylığı değişmiyor. Ama eğer taban aylığı 40.000 ise 41.000 000 üzerinden %10 %20'lik oransal zamlar artık bunun üzerine yapılacak. O yüzden önemli bir adımdı. Şu anda artık Memur-Sen hakem heyetine götürdü. Tabii hakem heyeti, biraz daha devlet tarafının daha ağırlıklı olduğu bir yapı konusunda, söyleyebiliriz. Bu yapıda, ben %11'lik, %7'lik bir zam teklifi var. İlk altı ay %11, ikinci altı ay %7, toplamda %19. Ben bununla çok fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Belki toplamda %20'liye işaret eden bir artış olabilir ama Memur-Sen’in teklif ettiği %88'lik bir artışa kadar bir tutara karar vereceklerini düşünmüyorum. Bu ay sonuna kadar hakem heyetinden bir karar alınacağını bekliyoruz.

YAPILAN ORANSAL ZAM NE OLURSA OLSUN ZATEN GERÇEKLEŞEN ENFLASYON VERİLECEK

Gerçekleşecek enflasyon değil gerçekleşene göre olması gerekiyor. Hedeflenen enflasyon değil gerçek enflasyona göre, gerçekleşen enflasyona göre yapmak gerekiyor. Zaten memura verilecek bu zam teklifi %5 de olsa, %20 de olsa hatta Memur-Sen’in istediği gibi de olsa enflasyon neyse o. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Bu memur ve memur emeklilerini, devletimizin yapmış olduğu bir aslında buradaki bir artı değer. Çünkü devlet tarafı diyor ki ben ilk 6 ay %11'lik bir zam teklifinde bulunuyorum diyor. Eğer enflasyon oranı %6-%7 olsa bile ilk 6 ayda devlet %11'i verecek. Şimdi eğer %11'den daha fazla bir gerçekleşen enflasyon olursa örnek vermek gerekirse ilk 6 ayda %20'lik bir enflasyon oluşursa ya da olağanüstü bir durum olursa o zaman %11 olsa bile anlaşılan tutar devlet zaten %20 verecek. Yani burada yapılan oransal zam ne olursa olsun zaten gerçekleşen enflasyon verilecek. Ama Memur-Sen’in burada talep ettiği tutar, bu gerçekleşen enflasyon çok daha üzerindeydi. Yani kümülatif %88'lik bir artışa işaret ediyor. Yani burada gerçekleşen enflasyon çok daha üzerinde olduğu için zaten baştan Memur-Sen'in teklifi kabul edilemez. Ama burada başka bir durum var. Yani IMF'in Türkiye hakkında hazırlamış olduğu raporda yine kredi denetleme kuruluşu olan Moody’s'in de bir raporunda bunu diyor. Yani ücret artışlarını gerçekleşen değil hedeflerine göre yapmalısın ki enflasyona karşı daha kararlı mücadele et. Ama tamam bu yapılmalı, bunu yapılmasın kimse demiyor. Ama enflasyon hala yüksekken özellikle bazı sektörlerde, bazı kalemlerde yani konut kiralarındaki artış hala yüksekken, gıda enflasyonunda evet son 14 aydır düşüştü ama hala yüksekken bu yapılması bence doğru olmaz. O yüzden burada gelecek sene sonu enflasyon oranı beklentisi %19 şu anda devletin de vermiş olduğu zam teklifi zaten %19'a işaret ediyor. Ama burada yapılacak olan zamda 1 Ocak itibariyle biz ne anlaşma olursa olsun 1 Ocak itibaren geldiğimizde son 6 aylık fark neyse zaten bunu alacak devlet memuru ve memur emeklisi. O yüzden burada Memur-Sen’in talebi gerçekleşen enflasyonun çok daha üzerindeydi. Bu kabul görmedi.