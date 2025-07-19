Memura büyük şok! Maaşlar yarıya düşecek

Memura ‘yarı zamanlı çalışma’ izni getiren düzenlenme, doğum ya da evlat edinme sonrasında çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışma hakkı, ücret ve kıdem tazminatı kaybını da beraberinde getirdi.

Yarı zamanlı çalışma hakkından faydalanan memurlar, bu süre içinde maaş ve ödemelerinin yarısını alabilecek. Yani memur, hem çocuğun masraflarına katlanacak, hem maaşı yarıya düşecek hem de terfisi gecikecek.

İktidarın yasayı çıkardığı 2016 yılından bu yana rafta beklettiği çocuğu doğan devlet memurlarına yarı zamanlı çalışma düzenlemesi uygulama yönetmeliği 9 yıl sonra yayımlandı. Fakat hayat pahalılığında yarım maaş nedeniyle bu hakkın kullanılması pek mümkün görünmüyor.

PAHALILIKTA ZOR

Bebeğine bakmak için yarı zamanlı çalışmayı göze alan memurun maaşı da sosyal hakları da yarı yarıya düşecek. Bebeğin bezi, maması, kıyafetleri ve diğer ihtiyaçları için aile bütçesine ek kaynak gerektiği bir dönemde maaşı da yarıya inecek. Bu haktan az sayıda memurun yararlanabileceği belirtiliyor.

HAFTADA ÜÇ GÜN ÇALIŞABİLECEK

Başvurusu kabul edilen memur ya günde en fazla 8 saat olmak üzere haftada 3 gün çalışacak ya da hafta içi 5 gün boyunca her gün en az 3 saat çalışacak. Öğretmenler ile din görevlilerinin çalışma düzenini kurumları belirleyecek.

Uygulamadan şube müdürü ile üstü yönetici unvanlı kadrolarda görev yapanlar ile yurt dışı teşkilatında çalışan memurlar ise yararlanamayacak.