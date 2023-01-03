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Memura ve emekliye yüzde 25 zam yapılacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan memurlara, memur emeklilerine ve diğer tüm emeklilere yüzde 25 zam yapılacağını söyledi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 14:52
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Memura ve emekliye yüzde 25 zam

Memura ve emekliye yüzde 25 zam yapılacak: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
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TÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri sonrası memur ve emekliler için zam oranları belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklilerine yüzde 16,4 diğer emeklilere ise yüzde 15,4 zam yapılacaktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maaş zamları ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, emekli ve memur maaşlarına zammın yüzde 25 olacağını söyledi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Toplam 254,2 milyar dolar ile cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat meblağına ulaşmanın gururunu yaşadık. Görevi devraldığımızda yılda sadece 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'den, bölgesinin üretim üssü olan bir ülke konumu haline geldik. Bugün de enflasyonda uzun zamandır sözünü ettiğimiz gerilemeyle güne başladık. İnşallah önümüzdeki aylarda enflasyondaki düşüş seyrinin devam ettiğini göreceğiz. Önümüzdeki seneden itibaren hedefimiz bu sorunu ülkemizin gündeminden çıkaracağız.

Sözleşmeliye kadro, ek gösterge ile kamu çalışanlarımıza katkı sağlamıştık. Maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini veriyorum. Yeni memur ve emekli maaş oranımız milletimize hayırlı olsun. Bu artış oranlarını milletimize sunmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

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fff
3.01.2023 15:46
Seçime yakın bir %25 daha verir.Seçim taktileri bunlar.Kendilerine gelince bir gecede yüzde yüz zam yaparlar.Millete gelince dış minnaklar  
 
Semih Vardar
3.01.2023 15:45
Teşekkürler reis.Bereket versin.Seçimde yüzde 25 oyla seçilirsiniz umarım.  
 
zenci
3.01.2023 15:40
beter olun beter daha beter olun durmak yok oy vermeye devaam bu çok bile  
 
TÜM YORUMLAR (41)
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