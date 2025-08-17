Memurlar Bilecik’te iş bırakıyor

SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik’te Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların üyeleri 81 il ile eş zamanlı olarak 18 Ağustos Pazartesi günü iş bırakıyor.

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikalar geçtiğimiz Perşembe günü Cumhuriyet meydanında bir araya gelmiş ve sendikalar adına Türkiye Kamu-Sen Bilecik İl Temsilcisi Ali Osman Enli bir basın açıklaması yapmıştı. Basın açıklamasında 2026-2027 yıllarındaki ücret zamlarının belirleneceği 8. Topu İş Sözleşmesi görüşmelerinde hükümet tarafından önerilen zam oranına tepki gösterilmiş ve zam oranında günümüz şartlarına uygun bir iyileştirme yapılmaz ise iş bırakma eylemi yapılacağı ifade edilmişti.

Türk Eğitim Sen Bilecik Şube Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Bilecik İl Temsilcisi Ali Osman Enli gelinen aşamada Konfederasyonlarının aldığı karar ile 18 Ağustos Pazartesi günü iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini duyurdu.

BİLECİK SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye Kamu-Sen Bilecik İl Temsilcisi Ali Osman Enli ayrıca aynı gün saat 10:00’da Bilecik SGK İl Müdürlüğü binası önünde basın açıklaması gerçekleştirileceğini de söyleyerek “Konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen'in aldığı karara istinaden, adil bir çalışma hayatı için, emeğimizin ve alın terimizin karşılığını almak için, insan onuruna yaraşır bir ücret için 18 ağustos 2025 pazartesi günü tüm illerimizde ve kamu kurumlarımızda 1 günlük iş bırakma eylemi yapıyoruz.” dedi.