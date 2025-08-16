Memurlar Pazartesi günü 81 ilde iş bırakıyor

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri tıkandı.

Bakan Vedat Işıkhan'ın memur ve memur emeklileri için yapılan 2. teklif açıklaması sendikalar tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde protesto edildi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ardından KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz'den ve Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu'ndan Pazartesi günü iş bırakma eylemi açıklaması geldi.

"SADECE TABAN AYLIĞA 1000 LİRA İLAVE EDEN BAKANLIĞI PROTESTO EDİYORUZ"

Ekonomim'deki habere göre KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, Işıkhan'ın teklifine ilişkin, "TİS masasında bulunan kamu işveren heyeti ve konfederasyonlar gerekli açıklamalarını yaparak ikinci teklif ile de ilgili değerlendirmelerde bulundular. Hatırlayın Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine dair ilk teklifini 2026 yılı için ilk 6 ay yüzde 10, 2'inci 6 ay için yüzde 6, 2027 yılı için yüzde 4 artı 4 önerisiyle gelmişti. Bugün ise sadece taban aylığına 1000 lira ilave eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı burada alkışlarımızla ıslıklarımızla protesto ediyoruz" dedi.

Karagöz, pazartesi günü yurt genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurarak, "Bugün yaşananlar, yalnızca bir ücret pazarlığı değil, emeğin geleceğine yönelik topyekûn bir saldırıdır. Kamu emekçileri ve emeklileri olarak, bu saldırı karşısında geri adım atmayacağız. Yedi konfederasyon olarak 18 Ağustos’ta, örgütlü olduğumuz 81 ilde uyarı eylemi olarak bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz. Taleplerimiz karşılanmazsa, bu mücadeleyi genel grev ve genel direnişe taşıyacağız. Bizim diz çökmek gibi bir geleneğimiz yoktur. Bu ülkenin onurlu emekçileri, baskı ve sömürü karşısında tarih boyunca olduğu gibi bugün de dimdik duracaktır. Baskılarınız bizi yıldıramayacak; tersine, bu ülkenin emekçi halklarını demokrasi, adalet ve eşitlik mücadelesinde buluşturacaktır" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yaptığı görüşmenin ardından Pazartesi günü iş bırakarak Ankara'da büyük bir mitingde toplanacaklarını ve Maliye Bakanlığı'na yürüyeceklerini açıkladı.

Yalçın: Emekten gelen gücü kullanacağız

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açıklamasında "Pazartesi günü emekten gelen gücümüzü kullanacağız ve 18'i itibariyle Türkiye geneli iş bırakarak Ankara'da büyük mitingde toplanacağız, Maliye Bakanlığı'na yürüyeceğiz dedik. Dolayısıyla, bu saatten itibaren sendikalarımız ortaya koydukları irade beyanına göre kararlarını yayınlayacaklar. Genele ilişkin teklifler boyutuyla, heyet başkanı olarak ve yetkili konfederasyon başkanı olarak, benim şu an ortada imzalayabileceğim veya kamuoyuna ifade edebileceğim herhangi bir şey söz konusu değil. Bu rakamların neyini ifade edeyim? Onun için, değerli arkadaşlar, burada masada bulunan Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Bey ve Birleşik Kamu-İş Başkanı Orhan Bey ile beraber yaptığımız görüşmede bunları içeride ifade ettik ve bir an önce bu teklifi yenileyin. İlle de pazartesini beklemek zorunda değilsiniz; bir an önce yeni bir teklif getirin ve teklif de böyle olmasın, hakikaten sahayı rahatlatacak bir teklif olsun diye teklifimizi ifade ettik." ifadelerini kullandı.

EĞİTİM-BİR-SEN İŞ BIRAKMA KARARI ALDI

Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri için iş bırakma kararı aldı.

Kamu İşveren Heyeti Başkanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bugün gerçekleştirilen görüşmenin ardından Eğitim-Bir-Sen Genel Yönetim Kurulu, eğitim çalışanlarının taleplerinin hayata geçirilmesi için iş bırakma kararı aldı. Karar gereği bugün itibarıyla 81 ilde halka açık alanlarda eylem çadırları kurulacağı ve sendika yöneticileri ile üyelerin eylem çadırlarında nöbet tutacağı belirtildi. 18 Ağustos tarihinde ise Türkiye genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirileceği açıklandı. Aynı gün 81 ilden gelen üyelerin katılımıyla sendika genel merkezinden başlayacak bir yürüyüş düzenleneceği ve saat 14.30’da Ankara Anadolu Meydanı’nda basın açıklaması yapılacağı bildirildi.