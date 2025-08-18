Memurlar zam eylemlerine başlıyor

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci sürüyor.

Memur-Sen, zam müzakereleri öncesi taleplerini duyurmuş, 2026 yılı için birikimli yüzde 88, 2027 yılı için de yüzde 46 zam talep etmişti.

Hükümet ise 2026 yılı için yüzde 10 artı yüzde 6, 2027 yılı için de yüzde 4 artı 4 zam teklif etmişti.

Hükümet ayrıca memur ve memur emeklilerinin taban maaşında bin lira yükseliş önerdi.

Sendikalar ise bu teklifin yetersiz olduğu kanaatinde.

Türkiye KAMU-SEN ile MEMUR-SEN, bugün iş durdurma eylemi gerçekleştirecek.

Kanuna göre; sürecin ay sonuna dek bitirilmesi gerekiyor.