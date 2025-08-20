Memurlar zam teklifini kabul etmedi: Hakem kuruluna götürüyorlar

6,5 milyona yakın memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 8'inci Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen arasında herhangi bir anlaşma sağlanamadı.

Memur ve memur emeklilerinin 2026 ve 2027 zam oranlarına ilişkin son sözü Kamu Görevlileri Hakem Kurulu söyleyecek.

Hükümet zam oranını 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında teklif etti. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?

Bundan sonraki süreçte taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda zam oranlarını görüşecek. Başvurunun ardından Kamu Görevlileri Hakem Kurulu "oransal zam" konusunda toplanacak.



11 üyesi bulunan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda karar oy çokluğuyla alınacak. Yasaya göre, kurul 31 Ağustos'a kadar memur ve memur emeklisinin 2026 ve 2027 zam oranlarını belirleyecek.