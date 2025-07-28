Memurların zam talepleri belli oldu!

Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen 8'inci Dönem Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında yapılan görüşmede, 2026 yılının birinci 6 ayında; 10 bin TL taban aylığa zam ve ayrıca yüzde 10 refah payı, yüzde 25 de oransal zam talebini yineledi. İkinci 6 ayında ise yüzde 20 oransal artış istendi.

Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen 8'inci Dönem Toplu İş Sözleşmeleri kapsamında yapılan görüşmede, memurlara dini bayramlarda 23 bin 400 TL ikramiye verilmesini talep etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yedinci toplantıda 2026'ın 1. altı ayında taban aylığa 10 bin lira zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ve yüzde 25 zam verilmesini talep etmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi Hazırlık Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, "Kamu çalışanlarımız ve kamudan emekli olan vatandaşlarımız için AK Parti hükümetlerinin reformcu politikaları ve vatandaş odaklı anlayışı ile her zamanki gibi çeşitli kazanımlara şahit olacağız" ifadelerini kullandı.

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