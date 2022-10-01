Memurluktan atılan Tezcan Karakuş Candan: Bugünden itibaren Mustafa Kemal'in memuruyum

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan için, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Togo Kuleleri’ne karşı başlattığı hukuk mücadelesinin ardından Sinan Aygün’ün şikayeti üzerine soruşturma başlatılmıştı. İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Çankaya Belediyesi’ndeki memuriyet görevinden ihraç edilen Candan, bugün belediyeye giderek tebligatını aldı.

Polis ekipleri, Mimarlar Odası ve Tüm Bel Sen üyelerinin belediye önünde açıklama yapmasına izin vermedi. Candan, “Bugünden itibaren devlet memuru değilim. Bugünden itibaren, yeminini ettiğim Mustafa Kemal’in memuruyum” dedi.

“BU HUKUKSUZ KARARDAN SONRA...”

Candan, bugün Çankaya Belediyesi’ne giderek memuriyetten ihraç edildiğine dair tebligatı aldı. Belediyeden çiçeklerle uğurlanan Candan, burada yaptığı açıklamada, “Bu hukuksuz karardan sonra yargı sürecimiz başlayacak. Bu ülkenin Cumhuriyet değerlerinin rantçılara kalmadığını bir kez daha göstereceğiz. Bugünden itibaren devlet memuru değilim. Bugünden itibaren, yemini ettiğim Mustafa Kemal’in memuruyum” dedi.

Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ise “Candan arkadaşımız, kenti talan eden politikalara karşı itiraz etti. Rahatsız oldular. Bu rahatsızlık, Candan arkadaşımızın sadece kurumdan hukuksuzca ihraç edilmesiyle biten bir süreç değil, bu bir başlangıç. Buradan çıktığımız gibi adil bir yargının vereceği kararla tekrardan arkadaşımızı buraya getireceğiz” diye konuştu.

Belediye önünde basın açıklaması yapmak isteyen Mimarlar Odası ve Tüm Bel Sen üyelerine polis izin vermedi. Belediye önünde yaşanan arbede sırasında bir kişi baygınlık geçirdi. Tebligatı aldıktan sonra Mimarlar Odası Genel Merkezi’ne giden Candan’a CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de destek verdi.

Murat Emir, Mimarlar Odası Genel Merkezi’nde yaptığı açıklamada, “İğne deliğinden deveyi geçirecek bir karar. Hukukun çiğnendiği karar. Niye bu karar verildi? Kuyruk acıları var. TOGO kulelerinden, Atatürk’ün mirasının yok edilmesinden var ve bunun da sembol ismi Bayın Candan. Bu kararla aslında demokratik kitle örgütlerine ve meslek odalarına, aykırı her sese parmak sallıyorlar. Bu kararları vereneler bilsinler ki yılmayacağız” dedi.

Candan ise ihraç kararını veren kuruldaki isimlerle ilgili şunları söyledi:

“Bu altı kişilik heyet içerisinde beni temsilen sendika temsilcimiz var. Diğerleri beş tane erkek. Mehmet Ersoy, Vali. Bakan Yardımcısı İbrahim Akın. Vali, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı, eski Kırşehir Valisi’ydi merkeze çekildi. Kırşehir Hükümet Konağı’nın arazisini TÜRGEV’e peşkeş çeken ve Mimarlar Odası’nın da yargıya taşıdığı bir yapı. Mehmet Fatih Serdengeçti, Personel Genel Müdürü. Personel Genel Müdürlüğü benden sorumlu olamaz. Abdullah Korkmaz, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Vekili. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü’nün farklı bir tavır içerisinde olabileceğini düşünmüştük, lakin o gün izinliymiş, yerine Genel Müdür Vekili baktı. Selçuk Aslan, İller İdaresi Genel Müdürü”