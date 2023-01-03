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İktidara yakın sendikadan memur ve emekliler için ‘ilave zam’ açıklaması

Memur ve emeklilere yapılacak maaş zammı oranının belli olması sonrası Memur-Sen’den açıklama geldi. İktidara yakın sendikanın başkanı Ali Yalçın ‘ilave zam’ çağrısı yaptı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 12:05
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Memur-Sen'den 'ilave zam' açıklaması

İktidara yakın sendikadan memur ve emekliler için ‘ilave zam’ açıklaması
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TÜİK, aralık ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK'e göre tüketici enflasyonu aralıkta aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,27 oldu. Böylece emeklilerin ve memurların enflasyon farkı ile alacakları kesinleşen zam oranı belli oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine 15.39 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklisine ise ilk hesaba göre, toplu sözleşme ve enflasyona göre, 16.47 zam yapılacak.

Verilerin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Yalçın, 'ek zam' çağrısı yaptı.

Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

TÜİK Aralık ayı enflasyon oranının %1,18 açıklanmasıyla birlikte; yıllık enflasyon %64,27, enflasyon farkı %7,84 ve kamu görev./emeklilerinin maaş/ücretlerine %8 Toplu S. artışıyla beraber yansıyacak oran %16,47 olarak belli oldu.

2022 yılında küresel ekonomik krizin yansımasıyla oluşan enflasyonist durumdan kamu görevlilerimizi korumak için maaş/ücretlere toplamda %87 artış yapılmış, Gelir V.muaf., Sözleşmeliye kadro ve Ek Gösterge düzenlemesi gibi çalışma hayatına yönelik birçok önemli adım atılmıştır.

Haklı beklentilere cevap verecek şekilde asgari ücrete yapılan artış, sabit gelirlinin korunması yönünde gösterilen iradenin önemli bir yansımasıdır. Asgari ücrete oran/tutar bazında yapılan tarihi artışı gerekçe kılan piyasa gerçekleri, kamu görevlilerimiz için de geçerlidir.

2023 yılının ilk müjdesi, 2022 yılındaki kararlı iradeyi devam ettirir nitelikte kamu görevlilerimize verilecek “ek zam” olmalıdır. Devletimizin gücü ve paydaşlığıyla; %16,47 artışa ilave yapılacak “ek zam” kamu görevlilerimizi/emeklilerimizi rahatlatacak, unutulmayacak.

 

 

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Adalet adalet
3.01.2023 12:24
Bundan sonra artık tüm memurlar da askeri ücretlilere eşit olacak. Bir zenginler bir de askeri ücretliler olacak. Zenginlerin nasıl zengin olduğu, tüm mal varlıkları ne kadar nasil elde ettiklerini  
 
planet
3.01.2023 12:16
bu paralar çok ,ek zam felan verilmemeli hepsinin altlarında son model arabalar ve üçer beşer evleri var hatta zam bile verilememeli !!!!!!  
 
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