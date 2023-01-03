İktidara yakın sendikadan memur ve emekliler için ‘ilave zam’ açıklaması

TÜİK, aralık ayı enflasyonunu açıkladı. TÜİK'e göre tüketici enflasyonu aralıkta aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,27 oldu. Böylece emeklilerin ve memurların enflasyon farkı ile alacakları kesinleşen zam oranı belli oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine 15.39 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklisine ise ilk hesaba göre, toplu sözleşme ve enflasyona göre, 16.47 zam yapılacak.

Verilerin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Yalçın, 'ek zam' çağrısı yaptı.

Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

TÜİK Aralık ayı enflasyon oranının %1,18 açıklanmasıyla birlikte; yıllık enflasyon %64,27, enflasyon farkı %7,84 ve kamu görev./emeklilerinin maaş/ücretlerine %8 Toplu S. artışıyla beraber yansıyacak oran %16,47 olarak belli oldu.

2022 yılında küresel ekonomik krizin yansımasıyla oluşan enflasyonist durumdan kamu görevlilerimizi korumak için maaş/ücretlere toplamda %87 artış yapılmış, Gelir V.muaf., Sözleşmeliye kadro ve Ek Gösterge düzenlemesi gibi çalışma hayatına yönelik birçok önemli adım atılmıştır.

Haklı beklentilere cevap verecek şekilde asgari ücrete yapılan artış, sabit gelirlinin korunması yönünde gösterilen iradenin önemli bir yansımasıdır. Asgari ücrete oran/tutar bazında yapılan tarihi artışı gerekçe kılan piyasa gerçekleri, kamu görevlilerimiz için de geçerlidir.

2023 yılının ilk müjdesi, 2022 yılındaki kararlı iradeyi devam ettirir nitelikte kamu görevlilerimize verilecek “ek zam” olmalıdır. Devletimizin gücü ve paydaşlığıyla; %16,47 artışa ilave yapılacak “ek zam” kamu görevlilerimizi/emeklilerimizi rahatlatacak, unutulmayacak.