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İktidara yakın sendika istedi: Adalette sakallıların devri

Kamudaki kılık kıyafet yönetmeliğinde yer alan, “her gün tıraş olunacağı, sakal bırakılamayacağı” yönündeki hüküm Danıştay tarafından iptal edilmişti. Büro Memur-Sen, Adalet Bakanlığı’nda yapılan kurum idari kurul toplantısında "Erkek memurların sakal bırakmasına izin veren kararının gereğinin yapılmasını” istedi. 

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 09:28
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Memur-Sen’e bağlı Büro Memur-Sen, adalette sakallıların devri için harekete geçti

İktidara yakın sendika istedi: Adalette sakallıların devri
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Danıştay, kamudaki kılık kıyafet yönetmeliğinde yer alan, “her gün tıraş olunacağı, sakal bırakılamayacağına” dair hükmü iptal etmişti. Danıştay’ın aldığı bu karar mevzuata da işlendi. Böylece memurların sakal bırakması serbest hale geldi. Adalet Bakanlığı’nda yapılan kurum idari kurul toplantısına yetkili sendika olarak Memur-Sen’e bağlı Büro Memur-Sen katıldı.

Toplantıda bakanlığın merkez ve taşra teşkilatındaki personelin istek ve sorunları ele alındı. Adliye çalışanlarının özlük ve mali haklarıyla ilgili konular değerlendirildi.

Büro Memur-Sen toplantıda, görevde yükselme sınavının açılması, yemek yardımı tutarının güncellenmesi, giyecek yardımının günümüz koşullarına göre belirlenmesi, adliyelere kreş açılması, nöbet ücreti uygulamalarıyla ilgili sorunların giderilmesi, idari kadrolara hakim ve savcı sınıfından olmayan personelin atanabilmesi, icra müdür ve müdür yardımcılığına atanmada 35 yaş şartının kaldırılması, yemekhanesi bulunan adliyelere aşçı kadrosu verilmesi, yemekhanesi bulunmayan adliyelerde ise yemekhane açılması, kurumca yemek çıkarılması gibi birçok talebi gündeme getirdi.

Sendika ayrıca “Danıştay’ın, erkek memurların sakal bırakmasına izin veren kararının gereğinin yapılmasını” da talep etti.

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Misafir
29.10.2022 10:35
Sakallı ve saç sakal karışık halde de çok bi yakışıklı ve medeni görünüyorlar !.  
 
Cumhuriyet biterken sakalli yönetim geliyor
29.10.2022 10:16
Son cımhuriyeti kutlamiş olacaz Ak İttifak secimi alirsa boyle birgunde ülkeyi kuran insana mustafa diyor kemal diyor Acaba kendisine cumhurbaşkani Recep deseler ne der tabi hakaretten iceri alirlar  
 
İnternet Milan Falan Filan
29.10.2022 10:07
O da bişey mi? İşe başında sarık, sırtında cübbe ile gelen var. Ha diyeceksiniz ki bunda ne var. O zaman diz üstü etek ile gelmekte ne var. Erkeğin küpe takıp saçını uzatarak dövme gelmesinde ne var.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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