“Memurun sofrasına çare olmayan teklifi reddediyoruz”

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Türk Eğitim-Sen Aksaray Şube Başkanı ve Kamu-Sen Aksaray İl Temsilcisi Ali Toprak, Kamu-Sen’e bağlı sendika üyeleriyle birlikte bugün saat 11.00’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde kitlesel basın açıklaması yaptı. Açıklama öncesi Kamu-Sen üyeleri Türkiye genelinde alınan karar doğrultusunda iş bırakma eylemi yaparak üretimden gelen güçlerini kullandı.

“BU SADECE MEMURUN DEĞİL, 25 MİLYON İNSANIN MÜCADELESİDİR”

Toprak konuşmasına, “Bugün burada yalnızca kendi geleceğimiz için değil, 4 milyon kamu çalışanı, 2,5 milyon emekli ve aileleriyle birlikte 25 milyon insanımızın onurlu bir yaşam mücadelesi için toplandık” sözleriyle başladı.

Kamu-Sen’in taleplerinin net olduğunu vurgulayan Toprak, hükümetin toplu sözleşme teklifinin memurun, emeklinin ve dar gelirlinin yarasına merhem olmadığını söyledi. “2026 yılı için taban aylığa 1000 TL, %10+6, 2027 yılı için ise %4+4 teklif edildi. Soruyorum sizlere: Bu oranlar mutfakta kaynayan tencerenin derdine derman olur mu?” diye sorarak teklifi reddettiklerini açıkladı.

“MEMUR MAAŞLARI ERİYOR, EMEKLİLER TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR”

Ekonomik tablonun memurlar ve emekliler için her geçen gün daha da ağırlaştığını dile getiren Toprak, şunları söyledi:

Akaryakıt, kira ve gıda fiyatlarının enflasyonun çok üzerinde arttığını,

Büyükşehirlerde memurların barınamaz hale geldiğini,

Öğrenci servis ücretlerine dahi %30 zam geldiğini,

Emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını,

belirtti. “Memur ve emekli maaşları bugün insanca yaşamaya yetmiyor, maaşlar her ay eriyor” dedi.

“ADALET İSTİYORUZ, HAKKANİYET İSTİYORUZ”

Toprak, kamu çalışanlarının yalnızca kendi haklarını değil, devletin her kademesinde hizmet üreten tüm memurların hakkını savunduklarını vurguladı. Ormancısından sağlıkçısına, öğretmeninden enerji işçisine kadar tüm kamu emekçilerinin hak ettiği ücreti almak istediğini belirterek, “Bu mudur adalet? Bu mudur çalışma barışı? Biz adalet istiyoruz, biz hakkaniyet istiyoruz” ifadelerini kullandı.

KAMU-SEN’İN TALEPLERİ

Ali Toprak, Kamu-Sen’in toplu sözleşme masasına koyduğu talepleri şöyle sıraladı:

2026 yılı için %88,6, 2027 yılı için %45,2 maaş zammı,

Reel artış ve refah payı,

3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi,

Vergi dilimlerinde adaletin sağlanması,

Emeklilere iyileştirme yapılması,

Bayram ikramiyelerinin artırılması,

Kira yardımı, eş-çocuk yardımı, ulaşım, ısınma ve yemek ücretlerinde düzenleme.

“BU TEKLİF HAYATTAN KOPUK”

Mevcut toplu sözleşme teklifini “hayattan kopuk, masa başında hesaplanmış bir teklif” olarak nitelendiren Toprak, “Kamu işvereni, gerçekleşen enflasyonu, büyüme oranlarını, refah payını, artan yaşam maliyetlerini ve geçmiş kayıplarımızı dikkate alarak yeni, gerçekçi ve kabul edilebilir bir teklif getirmelidir” dedi.

“MÜCADELEMİZ ORTAK MÜCADELEDİR”

Toprak, açıklamasını şu sözlerle noktaladı: