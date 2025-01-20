Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme! Oyuncu Deniz Işın ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın "çalışma hürriyetinin ihlali" ve "şantaj" gibi iddialara ilişkin olduğu öğrenilirken, Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulanmıştı.

MAĞDUR OLARAK İFADE VERECEK

Geçtiğimiz günlerde tanık sıfatıyla ifade veren Serenay Sarıkaya'nın ardından bu kez oyuncu Deniz Işın'ın "mağdur" sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı. Işın'ın yarın 11.00 sıralarında adliyeye gelerek ifade vermesi bekleniyor.

BİRÇOK OYUNCUNUN ÖNÜ KESİLDİ

Ünlü oyuncu, Barım'ın sektörde, yapımcılara kendi oyuncularını dayatarak tekelleşmeye neden olduğunu açıklamış, Deniz Işın açık açık; "Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı" diyerek birçok yetenekli kadın oyuncunun önünün kesildiğini söylemişti.

Ayşe Barım hakkında soruşturmanın başlaması üzerine mafyalaşmadan söz eden Deniz Işın şu açıklamayı yapmıştı:

"KENDİSİ BİZZAT İŞLERİME ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI"

"Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime, kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin, elbet kokusu çıkacaktı"