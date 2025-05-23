Menajeri açıkladı: Skriniar kalıyor mu?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Menajeri açıkladı: Skriniar kalıyor mu?

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Milan Skriniar'ın menajeri Roberto Sistici, Slovak futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı Milan Skriniar kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuştu. Fenerbahçe yarım sezonluğuna kiraladığı 30 yaşındaki stoperin bonservisini almayı düşünürken, oyuncunun menajeri Roberto Sistici'den açıklama geldi.

‘DOĞRU TERCİH YAPTIK’

Slovak basınına konuşan Skriniar'ın menajeri, Fenerbahçe'ye gelerek doğru bir karar aldıklarını ifade etti. Ocak ayında birçok teklif arasından Fenerbahçe'yi tercih ettiklerini anlatan Sistici, "Bizi harika insanlarla dolu harika bir kulübe taşıyan cesur ama iyi düşünülmüş bir karar aldık" dedi.

Skriniar'ın Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan menajer şu ifadeleri kullandı:

"Sezon henüz bitmedi. Dolayısıyla tam bir değerlendirme yapmak doğru olmaz. Sezon bittikten sonra değerlendirme yapılacak ama hem kulübün hem de teknik direktörün, Milan'ın son aylardaki performansından ve kişiliğinden memnun olduğunu düşünüyorum. Elbette kulübün ve taraftarların umduğu sonuçları alamamaları bizi üzüyor."

PSG'nin planları arasında yer almayan Skriniar'ın Fransız ekibiyle 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.

Skriniar, Süper Lig’de 14 maçta forma giyip 3 gol ve 1 asist katkısı verdi.

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