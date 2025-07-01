Menajeri açıkladı: Yıldız futbolcu Galatasaray'dan ayrılıyor

Galatasaray'ın 'sorunlu' İtalyan'ı Nicolo Zaniolo'nun sarı kırmızılı kulüpteki geleceği netleşiyor.

Geçtiğimiz sezonun başına Atalanta'ya kiralanan, devre arasında ise Fiorentina'yla anlaşan Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli İtalyan basınına oyuncusunun geleceğiyle ilgili konuştu.

Vigorelli, "Galatasaray'dan ayrılacak ve transfer döneminde neler olacağını göreceğiz. Zamanımız var ve transfer dönemi uzun. O, İtalyan futbolunun bir mirası ve kısa vadede hak ettiği yere geri dönmesi gerekiyor. Bu, İtalya Milli Takımı'nın da yararına" dedi.