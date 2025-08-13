Menajeri Donnarumma'nın yeni adresini açıkladı!

Paris Saint-Germain'den ayrılacağının kesinleşmesinin ardından Gianluigi Donnarumma'nın menajeri Enzo Raiola, oyuncusunun geleceği hakkında yorumlarda bulundu.

Raiola, Donnarumma ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Premier Lig, Gigio için doğru adım bana göre. Bu yönde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İTALYA SEÇENEĞİ MASADA DEĞİL

İtalyan kulüpleriyle hiçbir temasın olmadığını belirten tecrübeli menajer, “İtalyan takımlarıyla sıfır görüşme var. PSG’nin Gigio’ya karşı tutumundan dolayı hala şok içerisindeyiz.” dedi.

Manchester City'nin kadrosuna katmak istediği Donnarumma’nın transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.