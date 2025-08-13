Menajeri Donnarumma'nın yeni adresini açıkladı!

Kaynak: Haber Merkezi
Menajeri Donnarumma'nın yeni adresini açıkladı!

Paris Saint-Germain ile yollarını ayırmaya hazırlanan Gianluigi Donnarumma için menajeri Enzo Raiola’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Paris Saint-Germain'den ayrılacağının kesinleşmesinin ardından Gianluigi Donnarumma'nın menajeri Enzo Raiola, oyuncusunun geleceği hakkında yorumlarda bulundu.

Raiola, Donnarumma ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Premier Lig, Gigio için doğru adım bana göre. Bu yönde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İTALYA SEÇENEĞİ MASADA DEĞİL

İtalyan kulüpleriyle hiçbir temasın olmadığını belirten tecrübeli menajer, “İtalyan takımlarıyla sıfır görüşme var. PSG’nin Gigio’ya karşı tutumundan dolayı hala şok içerisindeyiz.” dedi.

Manchester City'nin kadrosuna katmak istediği Donnarumma’nın transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Son Haberler
Kartal kanadı için Premier Lig semalarında: İki yıldıza teklif!
Kartal kanadı için Premier Lig semalarında: İki yıldıza teklif!
Şüpheli ölüm polisi harekete geçirdi! Kan izlerine rastlandı...
Şüpheli ölüm polisi harekete geçirdi! Kan izlerine rastlandı...
CHP'den Bayrampaşa çıkarması! Özgür Özel miting meydanında
CHP'den Bayrampaşa çıkarması! Özgür Özel miting meydanında
CHP’li isimden korkutan Muhittin Böcek açıklaması
CHP’li isimden korkutan Muhittin Böcek açıklaması
Trabzonspor'a yıldız oyuncusundan kötü haber: 2 ay yok!
Trabzonspor'a yıldız oyuncusundan kötü haber: 2 ay yok!