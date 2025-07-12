Menajeri Fenerbahçe'yi yıldırdı: Transferden vazgeçildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Menajeri Fenerbahçe'yi yıldırdı: Transferden vazgeçildi

Fenerbahçe Beko'nun kadrosuna katmak istediği Vasilije Micic transferinden menajerinin istekleri nedeniyle çekildiği öğrenildi.

Sezonu EuroLeague, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı alarak 3'te 3'le kapayan Fenerbahçe Beko, gündeminde Vasilije Micic transferinden vazgeçti.

Sportando'nun haberine göre; 31 yaşındaki Sırp oyun kurucunun transferinde menajerinin taleplerinin kulüpleri yıldırdığı, bunun Sarı Lacivertliler'in kararında etkili olduğu belirtildi.

Avrupa'ya dönecek oyuncuyla Dubai Basketball, Hapoel Tel Aviv ve Olympiakos ilgileniyor.

Geçtiğimiz günler Phoenix Suns'tan Milwaukee Bucks'a takas olan 1.96'lık guard, yeni takımı ile sözleşme fesihi konusunda anlaşma sağladı.

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