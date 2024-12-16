Menajeri Pogba’yı Galatasaray’a önerdi. İşte Okan Buruk’un yanıtı

Kaynak: Milliyet
Menajeri Pogba’yı Galatasaray’a önerdi. İşte Okan Buruk’un yanıtı

Doping cezası nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Pogba, Juventus ile sözleşmesini feshettikten sonra kendisine kulüp arıyor. Menajeri, Fransız futbolcuyu Galatasaray’a önerirken Teknik Direktör Okan Buruk’tan yanıt geldi.

Dünyaca ünlü futbolcu Paul Pogba'nın aldığı doping cezasının ardundan Juventus ile yolları ayrılmıştı. Şu anda kulüpsüz olan Fransız yıldızla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Mart ayının başına kadar doping cezası nedeniyle forma giyemeyecek Paul Pogba, menajeri Rafaela Pimenta tarafından kulüplere öneriliyor.

Bu kulüplerden birinin de Galatasaray olduğu iddia edildi. Milliyet'ye yer alan habere göre Pimenta, Pogba için Galatasaray'a teklifte bulundu.

Futbolcunun cezasının mart ayının başında dolacak olması nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Pogba transferine yeşil ışık yakmadı.

31 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlıklar nedeniyle de kafasında soru işareti olan Buruk'un bu transfere sıcak bakmadığı belirtildi.

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