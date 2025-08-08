Menajerler önerdi! Dünya devinin yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye

Kerem Aktürkoğlu’nu bitirme aşamasına getiren Fenerbahçe’de sıradaki transferin orta sahaya yapılması bekleniyor. Yönetim, başta Douglas Luiz ve Yves Bissouma olmak üzere birçok isimle görüşme halinde. Fenerbahçe’de adaylar arasına giren son yıldız ise Marcel Sabitzer oldu.

FENERBAHÇE'YE MARCEL SABITZER ÖNERİSİ

Alman basınında yer alan habere göre; Şu ana kadar Jobe Bellingham, Yan Couto ve Daniel Svensson’a imza attıran Borrussia Dortmund’un, kadrosuna yeni takviyeler yapabilmesi için oyuncu satması gerektiğini yazdı. Sarı-siyahlılar’ın teklif beklediği isimlerden olan Sabitzer’in menajerler aracılığıyla Kanarya’ya önerildiği vurgulandı.

Geriden oyun kurma konusundaki sıkıntısı Feyenoord maçında bir kez daha ortaya çıkan Fenerbahçe için 31 yaşındaki orta saha oyuncusu iyi bir çözüm olabilir. Yönetimin, Sabizter’e teklif yapıp yapmama konusunu Jose Mourinho ve Devin Özek ile birlikte değerlendirdiği kaydedildi.

