Menajerler önerdi! Dünya devinin yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye

Kaynak: Haber Merkezi
Menajerler önerdi! Dünya devinin yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye orta saha pozisyonu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Menajerler, Borussia Dortmund'un tecrübeli ismi Marcel Sabitzer'i sarı-lacivertlilere önerdi.

Kerem Aktürkoğlu’nu bitirme aşamasına getiren Fenerbahçe’de sıradaki transferin orta sahaya yapılması bekleniyor. Yönetim, başta Douglas Luiz ve Yves Bissouma olmak üzere birçok isimle görüşme halinde. Fenerbahçe’de adaylar arasına giren son yıldız ise Marcel Sabitzer oldu.

Marco Asensio fitili tekrar ateşledi! Flaş Fenerbahçe hamlesi: Taraftarlar havalara uçtuMarco Asensio fitili tekrar ateşledi! Flaş Fenerbahçe hamlesi: Taraftarlar havalara uçtu

FENERBAHÇE'YE MARCEL SABITZER ÖNERİSİ

Alman basınında yer alan habere göre; Şu ana kadar Jobe Bellingham, Yan Couto ve Daniel Svensson’a imza attıran Borrussia Dortmund’un, kadrosuna yeni takviyeler yapabilmesi için oyuncu satması gerektiğini yazdı. Sarı-siyahlılar’ın teklif beklediği isimlerden olan Sabitzer’in menajerler aracılığıyla Kanarya’ya önerildiği vurgulandı.

Wilfried Zaha'dan skandal Galatasaray paylaşımı! Bir anda öfke kustuWilfried Zaha'dan skandal Galatasaray paylaşımı! Bir anda öfke kustu

f.jpeg

Fenerbahçe'ye yıldızı için Spartak Moskova'dan teklif!Fenerbahçe'ye yıldızı için Spartak Moskova'dan teklif!

Geriden oyun kurma konusundaki sıkıntısı Feyenoord maçında bir kez daha ortaya çıkan Fenerbahçe için 31 yaşındaki orta saha oyuncusu iyi bir çözüm olabilir. Yönetimin, Sabizter’e teklif yapıp yapmama konusunu Jose Mourinho ve Devin Özek ile birlikte değerlendirdiği kaydedildi.

Galatasaray o yıldızdan vazgeçmiyor! Bu kez Gardi operasyonun başındaGalatasaray o yıldızdan vazgeçmiyor! Bu kez Gardi operasyonun başında

Hasret sona eriyor: Süper Lig bu akşam başlıyor! İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leriHasret sona eriyor: Süper Lig bu akşam başlıyor! İşte Gaziantep FK-Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'leri

Marco Asensio ezeli rakibe imza atıyor! Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti: Uçağı bile şehre indiMarco Asensio ezeli rakibe imza atıyor! Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilmişti: Uçağı bile şehre indi

Son Haberler
Alanyaspor'dan Fenerbahçe protestosu! İstanbul'a geldiler
Alanyaspor'dan Fenerbahçe protestosu! İstanbul'a geldiler
Özel siparişle yapılıyor, teslim almak için 1 yıl bekleniyor! Metrekaresi 50 bin TL
Özel siparişle yapılıyor, teslim almak için 1 yıl bekleniyor! Metrekaresi 50 bin TL
Esenyurt’ta aksiyon filmi gibi kovalamaca! Hırsızın sonu oldu
Esenyurt’ta aksiyon filmi gibi kovalamaca! Hırsızın sonu oldu
Bakan Tunç'tan diploma skandalı açıklaması
Bakan Tunç'tan diploma skandalı açıklaması
Talipleri çıkmıştı! Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararı
Talipleri çıkmıştı! Galatasaray'dan flaş Mauro Icardi kararı