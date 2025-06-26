Menajerler Real Madrid'in yıldızını önerdi! Arda Güler'in yakın dostu Galatasaray'a doğru

Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da önümüzdeki sezon mutlak hedef olarak Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleniyor. Bu doğrultuda stoper hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom'da gündeme sürpriz bir isim geldi.

GALATASARAY'A DAVID ALABA ÖNERİSİ

İspanyol devi Real Madrid ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan 33 yaşındaki Avusturyalı stoper David Alaba, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Sarı-kırmızılı yönetimin teknik direktör Okan Buruk ile yapacağı görüşme sonrası transferin akıbeti belli olacak.

RAPORLARA GÖRE KARAR VERİLECEK

2021 yılından beri Real Madrid forması giyen tecrübeli savunmacı, geçen sezon sadece 14 maçta forma giydi. Geçen sezon sakatlık nedeniyle 11 maç kaçıran David Alaba'nın detaylı sağlık raporları da incelenecek.

Galatasaray Yönetimi, raporların temiz çıkması durumunda, Okan hoca da onay verirse İspanyol ekibiyle masaya oturacak. 107 kez Avusturya Milli Takımı forması giyen David Alaba, 15 kez fileleri havalandırdı. Stoper bölgesi dışında, sol bek ve orta sahada da görev yapabilen yıldız oyuncu, Real Madrid kariyeri öncesinde Bayern Münih ve Hoffenheim gibi takımların da formasını giydi.

BİRÇOK KEZ GALATASARAY SEVGİSİNİ DİLE GETİRMİŞTİ

Galatasaray'ın maçlarını izlerken görüntülerini paylaşan Alaba, birkaç ay önce yaptığı açıklamada "Viyana'da Türklerle büyüdüm. Birçok Türk arkadaşım vardı. Onlar da beni bir nevi Galatasaray taraftarı olarak yetiştirdi. Ben de Galatasaray'ı tutuyorum" diye konuştu. [Takvim]