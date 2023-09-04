MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayın Tarihi: 04 Eylül 2023 / 00:01

T.C.

MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

1-İHALENİN KONUSU :

Taşınmaz Bilgileri.

İLİ İzmir NİTELİĞİ Zemin kat (1) nolu bağımsız bölüm işyeri ve depolar İLÇESİ Menderes YÜZÖLÇÜMÜ(M2) 517 m2 MAHALLE/KÖYÜ Özdere Çukuraltı PAFTA NO - CADDE/SOKAK/MEYDAN Menteş ADANO 1379 KAPI NO 93A PARSEL NO: 1

Belediyenin Mülkiyetinde bulunan yukarıda belirtilen taşınmazımız 2886 sayılı yasanın Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

2-İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT: Şartname bedeli 300,00 TL’dir. İstekliler ihaleye ilişkin şartnameyi Menderes Belediyesi, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale şartnamesini 300,00.-TL ücret karşılığında satın alabilirler.

İhale 20/09/2023-Çarşamba günü, Menderes Belediye Başkanlığının, Kasımpaşa Mahallesi, Atatürk Cad.No:1 adresinde Belediye Encümen toplantı salonunda, Belediye Encümeni huzurunda saat 14:00’ de yapılacaktır. . Yıllık Muhammen kira bedeli 2.500.000,00 TL’dir. Geçici teminat bedeli (%30) 750.000,00 TL’dir

3- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

A) Gerçek kişiler için:

a) Nüfus cüzdanı (fotokopi)

b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi, irtibat için telefon numarası ve varsa elektronik posta adresi,

c) İhale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz,

d) Belediyeye borcu olmadığına dair Menderes Belediyesinden alınmış belge

e)İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)

f)Vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)

g)Oda belgesi , [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı)

h)Şartname alındı makbuzu ve imzalanmış şartname dokümanı



B)Tüzelkişiler için:

a) Oda kayıt belgesi (Tüzel kişiler için zorunludur ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalı)(Aslı), (kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge)

b) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait yetki belgesi, imza sirküleri, (aslı veya noter onaylı)

c) İhaleye vekâleten katılımlarda vekâletname, vekil imza sirküleri(aslı veya noter onaylı)

d) İhale ile ilgili geçici teminat ve ödemesine ilişkin makbuz veya belgesi

e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı,

f) Belediyeye borcu olmadığına dair Menderes Belediyesinden alınmış belge,

g)Ticaret sicil gazetesi (Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi)(aslı)

h)Şartname alındı makbuzu ve imzalanmış şartname dokümanı



İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar Menderes Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

Yukarıda istenilen belgelerin ihale günü (19/09/2023) saat 17.30 mesai bitimine kadar Menderes Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgeler yukarıda belirtilen süre içinde alınması gerekmekte olup,söz konusu süre içerisinde alınmayan belgeler elenme sebebi sayılacaktır. İlan Olunur.