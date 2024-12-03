Menderes Belediyesi Başkan Yardımcısı'na makamında silahlı saldırı

Menderes Belediyesi Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, bugün makamında saldırıya uğradı. Meydana gelen saldırı olayını, CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan sosyal medya hesabından duyurdu.

CHP'li Bakan, “Menderes Belediye Başkan Yardımcımız makamında saldırıya uğramıştır. Kendisi hastanede tedavi altındadır. Kamu görevi yapan arkadaşımıza bu alçak saldırıyı yapanların bir an önce İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından takibatının yapılarak en hızlı şekilde yargının önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Başkan Yardımcımız Rüzgar Sönmez’e acil şifalar diliyorum” açıklamasında bulundu.

Menderes Belediyesi tarafından da olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Belediye Başkan Yardımcımız Rüzgar Sönmez makamında görevi sırasında bir grup tarafından darp edilmiştir. Yaşanan olay sonrası Belediye Başkan Yardımcımız hastanede tedavi altına alınmış olup, konuyla ilgili adli soruşturma işlemi başlamıştır. Yaşanan durum nedeniyle Belediye Başkan Yardımcımıza geçmiş olsun diliyor, sorumluların en kısa sürede yakalanıp yargı önüne çıkarılmasını bekliyoruz" denildi.

TEK GÖZÜNDE YÜZDE 80 GÖRME KAYBI VAR

DHA'nın aktardığına göre Yakup T., saat 12.30 sırasında bir grup arkadaşıyla iş yeri ruhsatı için Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez ile görüşmeye gitti. Görüşme sırasında, gerginlik yaşandı. Yakup T., tabancasını çekip, Sönmez'i tehdit etti. Kuzeni Halil K. de Belediye Başkan Yardımcısı Sönmez'i darp etti. Sönmez durumu polise bildirip, şikayetçi oldu. Polis, şikayet sonrası Yakup T. ile kuzeni Halil K.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sönmez, ambulansla Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sönmez'in aldığı darp sonucu tek gözünde yüzde 80 görme kaybı yaşadığı bildirildi. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

İzmir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi: