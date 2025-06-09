Menderes Belediyesi’nden istihdama destek

Menderes Belediyesi bünyesinde kurulan İşim Menderes Menderes İstihdam ve Kariyer Ofisi, yedi ayda istihdama önemli bir katkı sağladı.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in projeleri arasında yer alan ve göreve gelir gelmez verdiği talimat doğrultusunda çalışmalarına başlanan İşim Menderes, 2024 Kasım ayı başından itibaren istihdama yaptığı katkı ile adından söz ettiriyor.

İSTİHDAM ALANI AÇILIYOR

“Doğru iş, doğru işçi” parolası ile hareket eden İşim Menderes ekibi, şirketlerle görüşerek vatandaşlar için istihdam alanı açıyor. İşim Menderes ekibi şimdiye dek toplam 352 şirket ile görüşme gerçekleştirdi, 231 firma ziyaret edildi. Çalışmalar sonucunda toplamda 53 toplu iş görüşmesi yapıldı.

KADIN İSTİHDAM ORANI DİKKATİ ÇEKTİ

İşim Menderes hizmetine başvuran kişi sayısı 871 olurken toplu iş görüşmelerine katılan vatandaşların sayısı 948 oldu. Firmalarla buluşturulan vatandaşların iş görüşmeleri sonucunda 212 vatandaş iş sahibi oldu. İşe yerleşen erkeklerin sayısı 116 olurken, kadınların sayısı ise 96 oldu. Bu sayılar ile işe yerleşen kadın oranı yüzde 45,3’ü buldu.

Projeye ilişkin konuşan Çiçek, şunları dile getirdi: