Menderes’te mandalina çiçeği festivali sona erdi

Menderes Belediyesi tarafından Gümüldür satsuma mandalinasının ve ilçenin tanıtımına yönelik düzenlenen Uluslararası Mandalina Çiçeği Festivali sona erdi.

Menderes’te mandalina çiçeği festivali sona erdi

Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 22-24 Mayıs günleri arasında gerçekleştirilen festival büyük beğeni topladı.

Festivalde Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Sırbistan, Ukrayna ve Letonya’dan halk dansları toplulukları yer aldı. İlk gün etkinliklerinin adresi Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi oldu. Yoğun katılımla geçen programda dünya halk danslarının en güzel örnekleri Menderesliler ile buluştu. Programın ikinci gününde ise festivale katılan ekipler, Menderes’in ve İzmir’in tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Festivalin kapanış gününde ise Claros Antik Kenti'ni ziyaret eden ekiplerin Menderes Belediyesi Özdere Hizmet Binası Alanı’ndaki gösterisi festival coşkusunu doruğa çıkardı.

"MENDERES’İ DÜNYA TANIYACAK"

Festivale katılım sağlayan herkese teşekkür eden Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, ‘‘İzmir’in parlayan ilçesi Menderesimizde coşkuyla geçen bir festivali daha geride bıraktık. Katılan herkesin büyük beğenisini kazanan festivalimiz güzel anıların da oluşmasına vesile oldu. Dünyanın farklı ülkelerinden 200’ü aşkın dansçıyı Menderes Uluslararası Mandalina Çiçeği Festivali kapsamında ilçemizde ağırladık. Menderes Belediyesi olarak ilçe tanıtımına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Festivallerimiz başta olmak üzere gerçekleştireceğimiz çeşitli projeler ile Menderes’i tüm dünyaya tanıtacağız’’ dedi.

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