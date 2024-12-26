Menderes’te okullar çevre için yarışacak

Menderes Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çocukların çevre konusundaki farkındalığını artırmak ve atık yağ toplama alışkanlığı kazandırmak için okullar arası yarışma düzenliyor. 15 Aralık 2024 – 15 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek yarışmada okullar atık yağ toplamak için yarışacak.

ÖDÜL VERİLECEK

Okulların topladığı atık yağ miktarı ödülleri de belirleyecek. 10-50 kg arası atık yağ toplayana mangala, 51-150 kg arası satranç seti, q bitz, badminton oyunlarından biri, 151-300 kg arası 3’lü top seti, 301-500 kg arası toplayana ise robotik kodlama seti hediye edilecek. 500 kilogramı geçen okullara ise robotik kodlamanın yanı sıra mangala, q bitz, badminton ve satranç setinden biri daha verilecek.

“KAZANAN, DOĞAMIZ OLSUN”

Yarışma hakkında konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, “Çocuklara çevre bilincini aşılamak için projeler geliştiriyoruz. Ekiplerimiz okullarda sıfır atık eğitimleri veriyor. Şimdi de çocuklarda sıfır atık bilincini yerleştirmek ve teşvik etmek için yarışma düzenliyoruz. Kazanan, doğamız olsun” dedi.