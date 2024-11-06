Mendy, Manchester City'ye açtığı davayı kazandı

Manchester City’nin eski savunmacısı Benjamin Mendy, Premier Lig kulübünden alacaklarının çoğunu talep ettiği davada haklı bulundu. Mendy, kulübün kendisine ödemediği yaklaşık 11 milyon sterlinlik ücretini almak amacıyla iş mahkemesine başvurmuştu. Mendy, 2021 yılında tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldıktan sonra 22 ay boyunca kulüp tarafından maaşsız şekilde uzaklaştırıldı. Ancak yargıç Joanne Dunlop, kulübün yalnızca Mendy’nin gözaltında olduğu beş aylık dönemde maaşını kesmeye yetkili olduğunu belirtti.

Mendy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu karardan memnunum. Umarım kulüp sözleşmeye göre ödemeleri kısa sürede tamamlar ve bu zor dönemi geride bırakırım" dedi. Mahkeme, Mendy'nin gözaltı dışında çalışmaya hazır olduğunu ancak futbol federasyonunun askıya alma kararları nedeniyle görevlerini yerine getiremediğini kabul etti.

Mendy, Haziran 2023’te kulüpten ayrıldıktan sonra şu anda Fransa’nın Lorient takımında forma giyiyor. Manchester City ise davayla ilgili yorum yapmayı reddetti.