Mendy’den Galatasaray itirafı: Gitme zamanı geldi

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Mendy’den Galatasaray itirafı: Gitme zamanı geldi

Trabzonspor forması giyen Batista Mendy, sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Mendy aynı zamanda Galatasaray ile ilgili transfer itirafı yaptı.

Trabzonspor’un başarılı orta saha oyuncusu Batista Mendy içini Fransız basınından L'Equipe'e döktü. Son dönemde performansı düşen Fransız orta saha oyuncusunun takımdan ayrılmak istediği konuşuluyordu.

L'Equipe'e konuşan 25 yaşındaki oyuncu sezon sonunda takımdan ayrılmak istediğini dile getirerek “Trabzonspor'da iki yıl kalıp sonra büyük liglere gitmeyi hedeflemiştim. Şimdi doğru zaman geldi. Geçen yaz Crystal Palace, Torino ve Galatasaray; ocak ayında ise Rennes'in ilgisi oldu ama kulüpler, Trabzonspor ile anlaşma sağlayamadı. Bu yaz, Trabzonspor'un da çıkarına olacak şekilde bir ayrılık umuyorum.” Sözlerini kullandı.

25 yaşındaki ön libero, bu sezon Trabzonspor'da 41 müsabakada forma şansı buldu. Batista Mendy, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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