﻿Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'a saldırı: 2 gözaltı

İzmir'in Menemen ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak'ı darbettikleri ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, olay, dün akşam saatlerinde Menemen Belediye Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Çakmak ile daha önceden eski öğretmenevinin kiralanması konusunda husumet oluştuğu ileri sürülen 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine, sopalarla Çakmak'a saldıran şüpheliler, kaçtı. Olayın ardından hastaneye gidip darp raporu alan Çakmak, polise şikâyetçi oldu.

Soruşturma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin H.B. ve T.G. olduğunu belirledi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

'BENİ ASLA SİNDİREMEZSİNİZ'

Darbedilen Menemen Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakmak, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Hukuk devletini tanımayan insan müsveddeleri, sokak kabadayıları tehditlerle kamunun malına çökmeyi marifet sananlar, 'Beni asla sindiremezsiniz' demiştim. Sonunda ne olursa olsun hukuksuzluğa müsaade etmeyiz" dedi.