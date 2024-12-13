Menemen FK evinde çıkış arıyor

Kaynak: DHA
Menemen FK evinde çıkış arıyor

Menemen Futbol Kulübü, Karacabey Belediyespor karşısında galibiyet hedefliyor. Teknik Direktör Basatemür, kötü gidişatı bitirmek istediklerini söyledi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Bucaspor 1928'le 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkaran ve zirvenin gerisinde kalan Menemen Futbol Kulübü yarın evinde Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

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Menemen İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Kemal Savaş düdük çalacak.

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Ligde 29 puanla 3'üncü sırada yer alan Menemen FK'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, kötü gidişata son vereceklerini belirterek, "Lider 68 Aksarayspor'un 8, ikinci Serik Belediyespor'un 7 puan gerisindeyiz. Artık toparlanma vaktimiz geldi. Evimizde kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

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