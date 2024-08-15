Menemeni böyle yapan lezzetten tavanın dibini sıyırıyor. 30 yıldır kahvaltı salonu işleten usta açıkladı

Menemeni böyle yapan lezzetten tavanın dibini sıyırıyor. 30 yıldır kahvaltı salonu işleten usta açıkladı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

30 yılı aşkın süredir kahvaltı salonu işleten Adem Usta, lezzetli bir menemen için yapılması gerekenleri tek tek sıraladı.

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Menemeni böyle yapan lezzetten tavanın dibini sıyırıyor. 30 yıldır kahvaltı salonu işleten usta açıkladı 1

Hem lezzeti hem de hazırlanışının kolay olması nedeniyle menemen, Türk mutfağının en çok yapılan yemekleri arasında yer aldığı biliniyor.

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Menemeni böyle yapan lezzetten tavanın dibini sıyırıyor. 30 yıldır kahvaltı salonu işleten usta açıkladı 2

Buna rağmen, çok sık yapılan menemende herkesin yaptığı yaygın hatalar da yok değil.

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Menemeni böyle yapan lezzetten tavanın dibini sıyırıyor. 30 yıldır kahvaltı salonu işleten usta açıkladı 3

Herkes tarafından sevilerek yenilen menemen, zaman zaman kamuoyunda da büyük tartışmalara neden oluyor.

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Menemeni böyle yapan lezzetten tavanın dibini sıyırıyor. 30 yıldır kahvaltı salonu işleten usta açıkladı 4

Çoğu insan menemenin soğanlı ya da soğansız yenileceğini tartışıyor olsa da, ustalar arasında menemeni en lezzetli şekilde hazırlamanın formülü sık sık sürtüşmelere neden oluyor.

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Menemeni böyle yapan lezzetten tavanın dibini sıyırıyor. 30 yıldır kahvaltı salonu işleten usta açıkladı 5

İstanbul'un Balat semtinde kahvaltı salonu işleten ve 30 yılı aşkın süredir bu meslekte bulunan Adem Usta ise lezzetli bir menemende olması gerekenleri ve hazırlanış aşamasını tek tek anlattı.

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Menemeni böyle yapan lezzetten tavanın dibini sıyırıyor. 30 yıldır kahvaltı salonu işleten usta açıkladı 6

Adem Usta, menemenin lezzetini kaçıran hatalara dikkat çekerek, daha önce hiç yenilmediği kadar lezzetli bir yemek için yapılması gereken basit tüyoları paylaştı.

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Menemeni böyle yapan lezzetten tavanın dibini sıyırıyor. 30 yıldır kahvaltı salonu işleten usta açıkladı 7

İşte görenlerin tavayı sıyırdığı, eşsiz menemenin tarifi ve hazırlanışı...

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Menemeni böyle yapan lezzetten tavanın dibini sıyırıyor. 30 yıldır kahvaltı salonu işleten usta açıkladı 8

Gerekli Malzemeler

• 4 adet domates

• 2 adet yeşilbiber

• 1 küçük kaşık ketçap

• 2 adet yumurta

• 1 kaşık margarin ya da 2 kaşık sıvıyağ

• 5 ya da 6 dilim kaşar peyniri

• Tuz

• Kekik

• Pul biber

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Menemeni böyle yapan lezzetten tavanın dibini sıyırıyor. 30 yıldır kahvaltı salonu işleten usta açıkladı 9

Adem Usta, ayrıca menemenin ayçiçek yağıyla ya da zeytinyağı ile hazırlanabileceğini belirterek, yemeğin yapım aşamasında dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

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Menemeni böyle yapan lezzetten tavanın dibini sıyırıyor. 30 yıldır kahvaltı salonu işleten usta açıkladı 10

Öncelikle tavaya yağ koyun.

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Menemeni böyle yapan lezzetten tavanın dibini sıyırıyor. 30 yıldır kahvaltı salonu işleten usta açıkladı 11

Ardından ince ince dilimlediğiniz biberleri rengi değişene dek kavurun.

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Menemeni böyle yapan lezzetten tavanın dibini sıyırıyor. 30 yıldır kahvaltı salonu işleten usta açıkladı 12

Ardından domatesleri rendeleyerek içine ekleyin.

Küp küp doğramak yerine domatesleri rendelemek menemenin daha lezzetli olmasını sağlayacağı bildirildi.

Suyunu çekene kadar pişirin.

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Menemeni böyle yapan lezzetten tavanın dibini sıyırıyor. 30 yıldır kahvaltı salonu işleten usta açıkladı 13

Daha sonra çırptığınız yumurtaları, baharatları ve ketçabı domateslere ilave edin.

Hafif pişirdikten sonra kaşar dilimlerini üzerine dizin.

Sonrasında da buharda erimelerini bekleyin. İşte ödüllü menemen tarifinin yapılışı bu kadar.

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