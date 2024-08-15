Menemeni böyle yapan lezzetten tavanın dibini sıyırıyor. 30 yıldır kahvaltı salonu işleten usta açıkladı

Hem lezzeti hem de hazırlanışının kolay olması nedeniyle menemen, Türk mutfağının en çok yapılan yemekleri arasında yer aldığı biliniyor.
Buna rağmen, çok sık yapılan menemende herkesin yaptığı yaygın hatalar da yok değil.
Herkes tarafından sevilerek yenilen menemen, zaman zaman kamuoyunda da büyük tartışmalara neden oluyor.
Çoğu insan menemenin soğanlı ya da soğansız yenileceğini tartışıyor olsa da, ustalar arasında menemeni en lezzetli şekilde hazırlamanın formülü sık sık sürtüşmelere neden oluyor.
İstanbul'un Balat semtinde kahvaltı salonu işleten ve 30 yılı aşkın süredir bu meslekte bulunan Adem Usta ise lezzetli bir menemende olması gerekenleri ve hazırlanış aşamasını tek tek anlattı.
Adem Usta, menemenin lezzetini kaçıran hatalara dikkat çekerek, daha önce hiç yenilmediği kadar lezzetli bir yemek için yapılması gereken basit tüyoları paylaştı.
İşte görenlerin tavayı sıyırdığı, eşsiz menemenin tarifi ve hazırlanışı...
Gerekli Malzemeler
• 4 adet domates
• 2 adet yeşilbiber
• 1 küçük kaşık ketçap
• 2 adet yumurta
• 1 kaşık margarin ya da 2 kaşık sıvıyağ
• 5 ya da 6 dilim kaşar peyniri
• Tuz
• Kekik
• Pul biber
Adem Usta, ayrıca menemenin ayçiçek yağıyla ya da zeytinyağı ile hazırlanabileceğini belirterek, yemeğin yapım aşamasında dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.
Öncelikle tavaya yağ koyun.
Ardından ince ince dilimlediğiniz biberleri rengi değişene dek kavurun.
Ardından domatesleri rendeleyerek içine ekleyin.
Küp küp doğramak yerine domatesleri rendelemek menemenin daha lezzetli olmasını sağlayacağı bildirildi.
Suyunu çekene kadar pişirin.
Daha sonra çırptığınız yumurtaları, baharatları ve ketçabı domateslere ilave edin.
Hafif pişirdikten sonra kaşar dilimlerini üzerine dizin.
Sonrasında da buharda erimelerini bekleyin. İşte ödüllü menemen tarifinin yapılışı bu kadar.