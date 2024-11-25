Menemen'in düşüşü sürüyor

Kaynak: DHA
Menemen'in düşüşü sürüyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, düşüşünü sürdürdü.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, düşüşünü sürdürdü. Önceki hafta evinde Somaspor'a 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, son maçında da deplasmanda düşme hattındaki Diyarbekirspor'a 1-0 kaybederek zirve yarışında ağır yara aldı.

Lider Serik Belediyespor'un 5 puan gerisine düşüp 3'üncü sıraya gerileyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Burhanettin Basatemür kötü gidişatı durduracaklarını belirterek, "2 maçımızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Artık böyle bir lüksümüz kalmadı" dedi.

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