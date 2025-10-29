Beyin ve omurilik zarlarının iltihaplanmasıyla seyreden ve sıklıkla septisemi (kan zehirlenmesi) ile birlikte ilerleyen meningokok hastalığına karşı aşılamanın hayati bir kalkan oluşturduğu, uluslararası bilim çevrelerinde güçlü bir şekilde dile getirildi.

Hastalığın hızlı ilerlemesi ve kalıcı sakatlıklara, hatta ölüme yol açma potansiyeli, aşı programlarının erken ve yaygın uygulanmasını bir kez daha gündeme taşıdı.

UZMANLARDAN KESKİN DEĞERLENDİRME: ÖNLEYİCİ TIP İÇİN EN İYİ YATIRIM

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) yapılan açıklamalarda, aşılamanın temel sağlık hizmetlerinin ve tartışılamaz bir insan hakkının anahtarı olduğu vurgulandı.

WHO yetkilileri, aşıları “parayla satın alınabilecek en iyi sağlık yatırımlarından biri” olarak niteledi ve salgınların önlenmesi ve kontrol altına alınmasında kritik bir rol üstlendiğini belirtti.

ABD'nin önde gelen çocuk sağlığı kurumlarından Texas Çocuk Hastanesi'nde görevli Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Robert Jay Shulman, menenjit gibi hastalıklarla ilgili bilimsel süreçlere katkı sağlayan bir isim olarak, önleyici hekimliğin önemine dikkat çekti.

Shulman, meslek hayatındaki coşkusunun önemli bir kısmını, hasta bakımını iyileştiren araştırmalar yapmak ve bu bilgileri paylaşmaktan aldığını ifade etti.

Menenjit B tipi (SgB) gibi türlerin özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda yüksek morbidite ve mortaliteye sahip olması, aşılamanın bireysel korumanın ötesinde toplumsal bir zorunluluk olduğunu gösterdi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ETKİNLİĞİ KANITLADI

İngiltere'de yürütülen bilimsel araştırmalar, Ulusal Bağışıklama Programı'na dahil edilen 4CMenB (B Grubu Menenjit) aşısının etkinliğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi.

Yapılan analizlerde, bebeklere iki dozluk başlangıç şemasıyla uygulanan aşının, B grubu invaziv meningokok hastalığı vakalarına karşı %82,9 oranında koruyuculuk sağladığı belirlendi.

Hollanda'da MenACWY konjuge aşısının uygulanması sonrası yapılan ulusal bir sürveyans çalışması ise, hedef kitlenin (15-36 ay arası küçük çocuklar ve 14-18 yaş arası ergenler) aşılanmasının ardından Hastalık-W insidans oranında %82'ye varan bir düşüş meydana geldiğini kaydetti. Bu düşüş, yalnızca aşılanan gruplarda değil, aynı zamanda aşının uygulanmadığı yaş gruplarında da (toplumsal bağışıklık etkisi) belirgin bir koruma oluşturduğunu gösterdi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), yayınladığı bir uzman görüşünde, hızla meydana gelebilen ve yüksek vaka-ölüm oranı gösteren SgB invaziv meningokok hastalığına karşı korunmanın temel olduğunu vurguladı.

ECDC, B tipi menenjit aşısının, yüksek riskli bireylere veya salgın durumlarında uygulanmasının yanı sıra, evrensel bebeklik dönemi aşılaması gibi farklı seçeneklerin ülkeye özgü bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.