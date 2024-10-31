Menopoz sonrasında kalp hastalıklarında artış görülüyor mu? Uzmanlar ve bilim bu konuda ne söylüyor?

Kadınlarda menopozun hormonal değişimlerin başladığı önemli bir dönemi temsil ettiği bildirildi. Bu süreç, genellikle 45-55 yaşları arasında gerçekleşir ve östrojen seviyelerinin düşmesiyle birlikte birçok sağlık sorununu da beraberinde getirir.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, menopoz sonrası dönemde kalp hastalıklarının artış gösterdiğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu konuda bilinçlenmenin ve koruyucu önlemlerin önemine dikkat çekti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ:

Östrojenin Koruyucu Etkisi: Menopoz öncesinde kadınların kalp hastalıklarına karşı daha dirençli olmalarının başlıca nedeni, östrojen hormonunun koruyucu etkisidir. Ancak menopozla birlikte östrojen seviyelerinin düşmesi, bu koruyucu etkinin azalmasına ve kalp hastalıkları riskinin artmasına yol açar.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Emrah Özdemir, östrojenin damar sağlığını koruyarak kalp hastalıklarını önlediğini, menopoz sonrası bu korumanın kaybolduğunu belirtti.

Menopoz sonrası dönemde total kolesterol, LDL (kötü kolesterol) ve lipoprotein (a) seviyelerinde artış gözlemlenirken, HDL (iyi kolesterol) seviyeleri düşer2. Bu değişiklikler, kalp damar hastalıkları riskini artıran önemli faktörlerdir. Ayrıca, kan basıncında ve periferik damar direncinde artış da menopoz sonrası dönemde sıkça görülür.

Kalp Fonksiyonları: Menopoz sonrası dönemde kalbin sol ventrikül fonksiyonlarında azalma, kalp kas kütlesinde artış ve atım hacminde azalma gibi değişiklikler meydana gelir. Bu durum, kalp yetmezliği ve diğer kardiyovasküler hastalıkların riskini artırır.

Dr. Özdemir, menopoz sonrası kadınların düzenli kalp kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Erken Menopozun Etkileri: Erken menopoza giren kadınlar, östrojen hormonunun koruyucu etkisinden daha erken mahrum kaldıkları için kalp hastalıkları açısından daha yüksek risk altındadır. Bu nedenle, erken menopoza giren kadınların kalp sağlığına daha fazla dikkat etmeleri ve düzenli kontrollerini yaptırmaları önemli.

Yaşam Tarzı ve Beslenme: Menopoz sonrası dönemde sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, kalp hastalıkları riskini azaltmada kritik bir rol oynar. Dr. Özdemir, kadınların sigara ve alkolden uzak durmalarını, düzenli egzersiz yapmalarını ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmelerini önermektedir1. Özellikle, paketli gıdalardan kaçınmak, zeytinyağı kullanmak ve glisemik indeksi yüksek yiyeceklerden uzak durmak kalp sağlığını korumada etkili olabilir.

Menopoz sonrası dönemde kadınlarda kalp hastalıkları riskinde belirgin bir artış gözlemlendi.

Östrojen hormonunun koruyucu etkisinin azalması, kolesterol ve kan basıncı seviyelerindeki değişiklikler ve kalp fonksiyonlarındaki bozulmalar bu artışın başlıca nedenleri olduğu bildirildi.

Uzmanlar, menopoz sonrası dönemde düzenli kalp kontrollerinin ve sağlıklı yaşam tarzının önemine dikkat çekti. Kadınların bu dönemde kalp sağlığına daha fazla özen göstermeleri, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir.