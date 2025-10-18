Yabancı uzmanlar, bu iki unsuru bütüncül bir yaklaşımla ele almanın, kadınların yaşam kalitesini artırmada hayati bir rol üstlendiğini ifade etti.

Kadınların yaşam döngüsündeki önemli bir evre olan menopoz süreci, sıcak basmaları, uyku bozuklukları, duygusal dalgalanmalar ve kemik yoğunluğu kaybı gibi bir dizi semptomu beraberinde getirdi. Ancak son dönemde yapılan bilimsel çalışmalar ve yabancı uzmanların görüşleri, bu dönemin yönetiminde psikolojik destek ve fiziksel aktivitenin gücünü bir kez daha kanıtladı.

BİLİMSEL VERİLER EGZERSİZİN GÜCÜNÜ TESCİL ETTİ

Menopozal kadınlar üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı araştırmalar, düzenli egzersizin sadece fiziksel sağlığa değil, aynı zamanda ruh sağlığına da belirgin katkılar sağladığını ortaya koydu. Özellikle Aerobik Egzersiz ve Yoga/Pilates gibi aktivitelerin, en yaygın menopoz semptomları üzerinde olumlu etkileri gözlemlendi.

Yapılan bir çalışmada, uzun süreli aerobik egzersiz uygulanan menopoz sonrası kadınlarda, vücut ağırlığı ve yağ yüzdesi ortalamalarında anlamlı azalmalar tespit edildi. Aynı zamanda, düzenli egzersizin kalp atım hızını önemli ölçüde iyileştirerek kardiyovasküler hastalık riskini düşürmede etkili olduğu vurgulandı.

Kuzey Amerika Menopoz Derneği (NAMS) eski başkanı, Prof. Dr. Susan Davis, egzersizin önemini vurgulayarak, “Fiziksel aktivite, kemik erimesini önlemenin ve metabolizmayı düzenlemenin ötesinde, ruh halini ve bilişsel fonksiyonları da doğrudan destekledi. Haftada birkaç kez yapılan tempolu yürüyüş bile depresyon riskini azaltmada kritik bir rol oynadı” ifadelerini kullandı.

PSİKOLOJİK DESTEK, YAŞAM KALİTESİNİN ANAHTARI

Menopoz, sadece biyolojik bir değişim değil, aynı zamanda kadınlık rollerinin, doğurganlığın ve yaşlanma algısının sorgulandığı psikososyal bir geçiş dönemi olarak ele alındı. Uzmanlar, bu dönemde yaşanan depresyon, anksiyete ve kendilik değerinde azalma gibi duygusal zorluklarla başa çıkmada psikolojik desteğin vazgeçilmez olduğunu belirtti.

İngiltere'nin önde gelen kadın sağlığı psikologlarından Dr. Clara Morgan, konuya dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Dr. Morgan, “Menopoz döneminde kadınların yalnızlık ve kenara itilmişlik psikolojisine girmemeleri hayati önem taşıdı. Bilişsel davranışçı terapiler ve grup destek programları, kadınların bu dönemi sadece bir 'son' değil, kişisel bir dönüşüm ve yenilenme süreci olarak görmelerine yardım etti. Eş ve sosyal çevrenin anlayışlı desteğiyle beraber alınan uzman yardımı, semptomların algılanma şeklini kökten değiştirdi” şeklinde ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de menopoz sürecinde kadınların hem fiziksel hem de ruhsal sağlığının desteklenmesini, yaşam kalitesinin artırılması açısından önemli bir halk sağlığı hedefi olarak tanımladı.

BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM ÖNERİSİ

Bilimsel bulgular, menopoz yönetiminde ilaç tedavilerinin yanı sıra, yaşam tarzı değişikliklerine ve ruh sağlığına odaklanan bütüncül bir yaklaşımın en etkili yol olduğunu gösterdi.

Prof. Dr. Davis ve Dr. Morgan gibi alanında yetkin isimler, bu iki temel direğin (psikolojik destek ve egzersiz) entegre edilmesinin, kadınların menopozal semptomlarla daha iyi baş etmesini sağladığını ve uzun vadede daha sağlıklı bir yaşlanma sürecine zemin hazırladığını vurguladı.

Menopozal dönemi daha sağlıklı ve mutlu bir biçimde geçirmek isteyen kadınlar için, hem bedensel hem de zihinsel sağlığa yatırım yapılması çağrısında bulunuldu.