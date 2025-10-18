Kadın sağlığında dönüm noktası olarak kabul edilen menopoz sürecinin, beyin sağlığı üzerindeki derin etkileri, uluslararası bilim çevrelerinde yapılan son araştırmalarla bir kez daha gündeme geldi.

Yumurtalıkların işlevini yitirmesiyle östrojen hormonunun üretiminin azalması, yalnızca fiziksel şikayetlere değil, aynı zamanda bilişsel işlevlerde de belirgin değişikliklere yol açtığı tespit edildi.

ÖSTROJEN KORUYUCU KALKANI KALDIRDI

Nörobilim alanındaki çalışmalar, östrojenin beyin üzerinde kritik bir "nöroprotektif" (sinir koruyucu) rolü olduğunu ortaya koydu.

ABD'deki Weill Cornell Medicine'da Kadın Beyni Girişimi Direktörü olan Dr. Lisa Mosconi, menopoz sırasındaki östrojen düşüşünün beyinde önemli metabolik ve yapısal etkilere neden olduğunu ifade etti.

Dr. Mosconi'nin liderliğindeki araştırmalar, östrojen seviyesi azalan beyin bölgelerinde glikoz (şeker) kullanımının azaldığını ve bu durumun bilişsel enerji açığına yol açabileceğini gözlemledi.

Kadınların menopoz döneminde sıklıkla dile getirdiği "beyin sisi", unutkanlık ve konsantrasyon zorlukları gibi şikayetlerin, doğrudan bu hormonal ve metabolik dönüşümle ilişkilendirildiği belirtildi.

ALZHEİMER RİSKİ TARTIŞILIYOR

Menopoz sonrası dönemde uzun süreli östrojen eksikliğinin, Alzheimer hastalığı riskini artırabileceği yönündeki bilimsel tartışmalar da hız kazandı.

İngiltere'deki Liverpool John Moores Üniversitesi’nden araştırmacılar, özellikle genetik yatkınlığı (APOE4 geni taşıyıcılığı) olan kadınlarda, menopoz sonrası uygulanan bazı hormon tedavilerinin beyin sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerini inceledi.

Massachusetts General Hospital’dan Dr. Gillian T. Coughlan ve ekibinin Science Advances dergisinde yayımlanan çalışması ise dikkat çekici bulgular içerdi.

Çalışmada, 70 yaş üstü hormon tedavisi alan kadınlarda, hafıza ile ilgili beyin bölgelerinde tau proteini birikiminin daha hızlı gerçekleştiği saptandı.

Dr. Coughlan, bu verilerin, hormon tedavisinin başlama zamanının ve yaş faktörünün, beyindeki tau proteini birikimini etkileyebileceğine işaret ettiğini ve bunun bilişsel gerileme ile bağlantılı olabileceğini dile getirdi. Tau proteinin birikimi, Alzheimer hastalığının karakteristik nöropatolojik işaretlerinden biri olarak biliniyor.

YENİDEN YAPILANMA VE ERKEN MÜDAHALE VURGUSU

Nörologlar, menopoz sürecini beynin zorlayıcı ancak kalıcı olmayan bir "yeniden yapılanma" dönemi olarak değerlendirdi. Östrojenin azalmasıyla birlikte beynin dikkat, bellek ve algılama fonksiyonlarında düşüşler yaşanabileceği, ancak erken ve uygun yaklaşımlarla sürecin yönetilebileceği vurgulandı.

Uzmanlar, hormon replasman tedavisinin (HRT) uygun adaylarda, özellikle menopozun başlangıcından itibaren ilk 10 yıl içinde başlanmasının, bilişsel fonksiyonlar üzerindeki potansiyel koruyucu etkilerini artırabileceğini belirtti.

Kadınların bu süreçte yaşadıkları zihinsel ve ruhsal dalgalanmaların doğal olduğunu anlamaları ve bu dönemde düzenli hekim kontrolleri ile yaşam tarzı değişikliklerine odaklanmaları gerektiği ifade edildi.