Doğal afetler 2023'te 300 milyar dolar zarara yol açacak

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Etik ve İtibar Derneği (TEİD), Yönetim Kurulu Başkanı Menteş Albayrak, “Sürdürülebilirlik Temalı Fonlar Dünyada 3 Trilyon $’a ulaştı. Bu alana yatırım yapan şirketlerler için bu veri daha ucuz ve kolay finansmana erişim anlamına geliyor. Gelir artışı, Müşteri ve çalışan bağlılığı, İtibar ve diğer artılarını değerlendirdiğimizde CSY ve Etik uzun vadede değer yaratımını destekler ve rekabet avantajı yaratır.” diye konuştu.

Pera ESG Danışmanlık, Risk Yönetimi Direktörü Özgün Çınar da, “Dünya’da çok karmaşık şeyler oluyor. Önde gelen risk yönetimi raporlarına baktığımızda son dönemde Dünya’da çevresel, Türkiye’de ise ekonomik risklerin ön sıralarda yer aldığı görülüyor. Çevresel riskler etkileriyle de can yakmaya başladı. Otoritelerin hazırladığı raporlar son 50 yıl içerisinde doğal afetlerin sayısının beşe katlandığı, her gün yüzden fazla insanın bu sebeple hayatını kaybettiği, 2023 yılında iklim değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen zararların 300 milyar doları aştığı, 2050 yılında ise bahis konusu hasarların trilyonlarca dolara ulaşacağı saptamasını yapıyor. Sürdürülebilirlik de bu sebeple daha sık konuşulur hale geliyor. Türkiye’de sürdürülebilirlik konularının daha ciddiye alınması, işletmelerin sürdürülebilirlik ilkelerini içselleştirmeleri ve iş süreçlerine daha fazla entegre etmeleri gerekiyor. Bu husus, işletmelerin çalışanlar tarafından tercih edilmesi, müşterilerin bağlılığının kazanılması, daha uygun maliyetlerle finansmana ulaşılması kadar şirketlerin varlıklarını korumaları anlamında da önem taşıyor. Bu açıdan bakıldığında, şirketler henüz konuya ilişkin herhangi bir girişimde bulunmadıysa danışmanlık almalarında, mevcut olgunluk seviyelerini belirlemek ve hedeflerine ulaşmak için eylem planı oluşturmak istiyorlarsa ESG derecelendirmesi yaptırarak yola başlamalarında fayda bulunuyor. Adım atmak için geç kalmamak gerekiyor. Çünkü gelecek zorluklarıyla geliyor ve hazırlıklı olanlar önümüzdeki zorlu süreci daha az hasarla atlatacak.” şeklinde konuştu.