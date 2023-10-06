Doğal afetler 2023'te 300 milyar dolar zarara yol açacak

İş hayatında etik değerlerin benimsenmesi, itibar yönetimi ve uyum alanlarında faaliyetlerini sürdüren Etik ve İtibar Derneği TEİD, 10. Uluslararası Etik Zirvesi ''Etiğin Renkleri'' teması ile gerçekleştirildi.

Doğal afetler 2023'te 300 milyar dolar zarara yol açacak

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Etik ve İtibar Derneği (TEİD), Yönetim Kurulu Başkanı Menteş Albayrak, “Sürdürülebilirlik Temalı Fonlar Dünyada 3 Trilyon $’a ulaştı. Bu alana yatırım yapan şirketlerler için bu veri daha ucuz ve kolay finansmana erişim anlamına geliyor. Gelir artışı, Müşteri ve çalışan bağlılığı, İtibar ve diğer artılarını değerlendirdiğimizde CSY ve Etik uzun vadede değer yaratımını destekler ve rekabet avantajı yaratır.” diye konuştu.

gorsel2.jpg

erol-bilecik2-index-grup-yonetim-kurulu-baskani.jpg

Pera ESG Danışmanlık, Risk Yönetimi Direktörü Özgün Çınar da, “Dünya’da çok karmaşık şeyler oluyor. Önde gelen risk yönetimi raporlarına baktığımızda son dönemde Dünya’da çevresel, Türkiye’de ise ekonomik risklerin ön sıralarda yer aldığı görülüyor. Çevresel riskler etkileriyle de can yakmaya başladı. Otoritelerin hazırladığı raporlar son 50 yıl içerisinde doğal afetlerin sayısının beşe katlandığı, her gün yüzden fazla insanın bu sebeple hayatını kaybettiği, 2023 yılında iklim değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen zararların 300 milyar doları aştığı, 2050 yılında ise bahis konusu hasarların trilyonlarca dolara ulaşacağı saptamasını yapıyor. Sürdürülebilirlik de bu sebeple daha sık konuşulur hale geliyor. Türkiye’de sürdürülebilirlik konularının daha ciddiye alınması, işletmelerin sürdürülebilirlik ilkelerini içselleştirmeleri ve iş süreçlerine daha fazla entegre etmeleri gerekiyor. Bu husus, işletmelerin çalışanlar tarafından tercih edilmesi, müşterilerin bağlılığının kazanılması, daha uygun maliyetlerle finansmana ulaşılması kadar şirketlerin varlıklarını korumaları anlamında da önem taşıyor. Bu açıdan bakıldığında, şirketler henüz konuya ilişkin herhangi bir girişimde bulunmadıysa danışmanlık almalarında, mevcut olgunluk seviyelerini belirlemek ve hedeflerine ulaşmak için eylem planı oluşturmak istiyorlarsa ESG derecelendirmesi yaptırarak yola başlamalarında fayda bulunuyor. Adım atmak için geç kalmamak gerekiyor. Çünkü gelecek zorluklarıyla geliyor ve hazırlıklı olanlar önümüzdeki zorlu süreci daha az hasarla atlatacak.” şeklinde konuştu.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Son Haberler
Bodrum’da su krizi. Önce su sonra elektrik kesintileri yolda. Barajlar tamamen kurudu Gündem
Bodrum’da su krizi. Önce su sonra elektrik kesintileri yolda. Barajlar tamamen kurudu
Şehit Uzman Çavuş Recep Parlak, son yolculuğuna uğurlandı Gündem
Şehit Uzman Çavuş Recep Parlak, son yolculuğuna uğurlandı
Erdoğan, Madımak failinin cezasını kaldırmıştı. Karar Danıştay'a taşındı Gündem
Erdoğan, Madımak failinin cezasını kaldırmıştı. Karar Danıştay'a taşındı
Önce silah satıcısını, sonra üreticileri yakaladılar Gündem
Önce silah satıcısını, sonra üreticileri yakaladılar
Avrupa Kupası'nda Türk takımlarına zor gruplar Spor
Avrupa Kupası'nda Türk takımlarına zor gruplar
Rus askeri heyet Erivan'da Karabağ'dan çekilmeyi görüşecek Dünya
Rus askeri heyet Erivan'da Karabağ'dan çekilmeyi görüşecek
Danıştay İBB’yi haklı buldu Gündem
Danıştay İBB’yi haklı buldu