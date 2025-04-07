Menteşe Belediye Tiyatrosu Uluslararası Çocuk Oyunları Festivali'nde sahne alacak

Kaynak: ANKA
Menteşe Belediye Tiyatrosu Uluslararası Çocuk Oyunları Festivali'nde sahne alacak

Menteşe Belediye Tiyatrosu, Denizli’deki Uluslararası Çocuk Oyunları Festivali'nde “Hayvanların Büyülü Dünyası” adlı oyunu sahneleyecek. Ekip, etkileyici performanslarla farklı şehirlerde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Menteşe Belediye Tiyatrosu, Denizli’de 21-22 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Çocuk Oyunları Festivali'nde “Hayvanların Büyülü Dünyası” adlı oyunla sahne alacak.

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Tiyatro ekibi, ulusal ve uluslararası etkinliklerde performans sergilemeye devam ederken, Ariel Dorfman’ın yazdığı “Ölüm ve Bakire” adlı etkileyici oyunla 9 Nisan saat 20.00’de Eskişehir Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi’nde ve 11 Nisan saat 20.00’de Menteşe Belediyesi Ayhan İçöz Sahnesi’nde izleyici karşısına çıkacak.

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Ayrıca, Shakespeare’in klasik eserine modern bir yorum kazandıran “Juliet and Romeo” oyunu 18 Nisan saat 20.00’de yine Ayhan İçöz Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

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