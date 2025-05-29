Menteşe Belediyesi 60 bin fide dağıttı

Menteşe Belediyesi tarafından Ata tohumlarından üretilen 60 bin adet domates, biber ve patlıcan fideleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtımı yapıldı. Vatandaşlar fide dağıtımına yoğun ilgi gösterdi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, dağıtım yapılan stantları ziyaret etti ve yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün burada Menteşemizin tam kalbinde, Kurşunlu Meydanı'nda ata tohumlarından yetiştirdiğimiz fidelerimizi vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Aslında bu, geçtiğimiz zor zamanlardan sonra hepimize moral veren bir etkinlik. Biliyorsunuz ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Ancak küçücük de olsa tarım bizim için çok kıymetli"

Tarımda üretimin ve yerel tohumların önemine vurgu yapan Başkan Aras, Menteşe'nin geniş kırsal alanlara sahip olduğunu hatırlatarak, "Menteşemizde çok ciddi bir coğrafyaya, çok büyük bir alana sahibiz. 66 mahallemiz var ve bunların büyük kısmı kırsalda. Kırsal destekler vatandaşlarımız için çok önemli. İnanın, arıcılıktan tutun tarımın her alanında elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Başkan Aras, Ortaköy Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait üretim seralarında yetiştirilen fidelerin yalnızca değiş tokuş ve paylaşım yoluyla dağıtıldığını belirterek, "Ortaköy'de üretim seralarımız var. Bu seralarda ata tohumlarımızdan ürettiğimiz domates, biber ve patlıcan fidelerini dağıtıyoruz. Ata tohumlarımızı biliyorsunuz, yasalar gereği satamıyoruz. Ancak değiş tokuş yapabiliyor ya da üretip elde ettiğimiz fideleri halkımızla paylaşıyoruz" diye konuştu.

Kurşunlu Meydanı'ndaki etkinlikte yoğun ilgi gören fide dağıtımında yüzlerce vatandaş belediye tarafından hazırlanan stantlara akın etti. Başkan Aras, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek: "Gördüğünüz gibi ciddi anlamda bir ilgi var, bir hayli dağıtım yaptık ve dağıtım devam ediyor. Çok teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

Etkinlikte konuşan Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da, yerli üretimin ve kırsal kalkınmanın önemine dikkat çekti.