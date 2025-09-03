Menteşe Belediyesi’nden ücretsiz sağlık taraması

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından ilk olarak Günlüce Mahallesi'nde sağlık taramaları düzenlenerek, vatandaşlara kapsamlı bir hizmet sunuldu.

Sağlık taraması kapsamında Günlüceli vatandaşların şeker ve tansiyon ölçümleri, genel sağlık kontrolleri yapıldı, kanserden korunma yolları ve erken teşhisin önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca Diyetisyen Ayşegül Öztürk, vatandaşlara sağlıklı beslenme üzerine bilgiler aktardı.

"ÖNCELİĞİMİZ HALKIMIZIN SAĞLIĞI"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Halk Sağlığı Haftası kapsamında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Menteşe Belediyesi olarak halk sağlığına önem veriyor, sağlık hizmetlerine erişimin herkes için eşit ve ücretsiz olması gerektiğine inanıyoruz. Hafta boyunca farklı mahallelerde yapacağımız sağlık taramalarıyla vatandaşlarımızın erken teşhis imkânına kavuşmasını, sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmesini ve risklere karşı korunmasını hedefliyoruz. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan hemşehrilerimizin bu hizmetlerden ücretsiz faydalanabilmesi bizler için çok kıymetli. Halkımızın yanında olmaya, onların yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz."

Halk Sağlığı Haftası kapsamında ücretsiz sağlık taramaları ve bilgilendirme programları 09.00 -16.00 saatleri arasında 4 Eylül 2025 Perşembe Menteşe Pazaryeri Zabıta Noktasında, 5 Eylül 2025 Cuma Yeniköy Pazaryerinde, 6 Eylül 2025 Cumartesi Menteşe Belediyesi Bilim Parkında, 8 Eylül 2025 Pazartesi Sınırsızlık Meydanında ve 9 Eylül 2025 Salı günü Ortaköy Pazaryerinde devam edecek.