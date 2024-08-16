Menteşe otogarında x-ray cihazına silah takıldı

Kaynak: İHA
Menteşe otogarında x-ray cihazına silah takıldı

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Yeni Otogar’da yapılan rutin güvenlik kontrolleri sırasında bir şahısın valizinde gizlenmiş ruhsatsız silah, X-Ray cihazına takıldı.

Silaha el konulurken, şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, G.D. isimli şahısın geçişi sırasında X-Ray cihazı valizinde bir silah tespit etti. Güvenlik görevlileri, şahsı durdurarak valize el koydu ve durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, valizde üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan kahverengi kabzalı bir tabanca ve şarjöründe 9mm çapında 7 adet fişek buldu.

Ruhsatsız silah güvenlik güçleri tarafından muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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