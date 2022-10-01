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Menteşe'de Kültür ve Sanat Şenliği

Muğla'da Menteşe Belediyesince bu yıl yedincisi düzenlenen Kültür ve Sanat Şenliği, ocak yakma ve baca tüttürme merasiminin ardından kortej yürüyüşüyle başladı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 18:40
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Menteşe'de Kültür ve Sanat Şenliği

Menteşe'de Kültür ve Sanat Şenliği
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Kortej yürüyüşü öncesi Muğla Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törende belediyenin halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Şenliğin açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, ocak ve bacanın sadece ısınmak ve yemek pişirme gibi bir kültürü ifade etmediğini, aynı zamanda aileyi, haneyi, birliği, dirliği, beraberliği ifade eden önemli bir kavram olduğunu söyledi.

Atasözlerinde başına kötü bir şey gelen kişi için "Ocağı söndü" tabirinin kullanıldığını belirten

Tezcan, "Ev, ocak söndüğü zaman 'Bacası tütmüyor.' derler. Aslında dirliğin, düzenin yok olması demektir. Etrafında buluşulan ortak değerlerin yok olması demektir. Aradan geçen yüzlerce, binlerce yıl sonra biz aynı kültürü dilimize, deyişlerimize, atasözümüze, geleneklerimize girmiş aynı kültürümüzü, Muğla'nın bu güzel ilçesi, merkezdeki Menteşe ilçesindeki şenlikte bir kere daha yaşatıyor olmaktan büyük mutluluk ve keyif alıyorum. Ocağımız hep tütsün. Bacamız hep tütsün. Ocağımız sönmesin. Daha büyük, daha gür, daha şenlikli ocaklarda, bacalarda buluşalım." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban da Muğla'nın Türkiye'nin aydınlığa açılan penceresi olduğunu söyledi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de kültür ve sanat kenti Menteşe'nin herkesin gıptayla baktığı, insanlarda yaşama isteği uyandıran, eski kent dokusu, tarihi ve kültürel mirasları ile insanı kendine çeken ayrıcalıklı bir kent olduğunu dile getirdi.

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