Menteşe’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Menteşe’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muslihittin Mahallesi Camcı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 DB 586 plakalı motosiklet sağdan gelirken, 48 AKU 638 plakalı otomobil yokuş aşağı inerken çarpıştı.

Kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakinleri, kazanın meydana geldiği yokuşun yönünün kısa süre önce değiştirildiğini belirttiler.

Son Haberler
Adana Demirspor'a puan silme cezası
Adana Demirspor'a puan silme cezası
Düzce’de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Düzce’de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü
Seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndü
Tokat’ta lüks otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü
Tokat’ta lüks otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü
28 yaşındaki kadın bir günde 30 yıl yaşlandı! Tüyler ürperten olay
28 yaşındaki kadın bir günde 30 yıl yaşlandı! Tüyler ürperten olay