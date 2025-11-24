Muğla'nın Menteşe Uğur Mumcu Bulvarı’nda yaya geçidinden yolun karşısına geçen yayaya motosiklet çarparken, kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Uğur Mumcu Bulvarı’nda meydana gelen kazada, H.T. idaresindeki 48 AOA 755 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan A.C.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.C. ve yere savrulan motosiklet sürücüsü H.T yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.C.’yi hastaneye kaldırılırken, sürücü H.T.’nin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitmek istediği öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.