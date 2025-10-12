Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki sebze üretim alanlarında kapsamlı denetimlerine ve saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Bölge çiftçisinin ürünlerini güvence altına almak ve sağlıklı gıda üretimine katkı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, sebzelerde görülebilecek hastalık ve zararlılar titizlikle kontrol ediliyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, teknik personel, belirlenen sebze tarlalarını ziyaret ederek ürünleri yerinde inceliyor. Özellikle mevsim geçişlerinde artış gösterebilen fungal, bakteriyel ve viral hastalıklar ile tarımsal zararlıların (böcekler, akarlar vb.) erken teşhisi büyük önem taşıyor.

Kontroller sırasında şüpheli görülen bitki kısımlarından veya topraktan alınan numuneler, kesin teşhis ve mücadele yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla ilgili laboratuvarlara gönderiliyor. Bu numune alım işlemleri, hastalık veya zararlının türünü, yaygınlığını ve mücadelede kullanılabilecek en uygun yöntemi bilimsel verilerle tespit etmeyi sağlıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu çalışmalarla hem üreticileri potansiyel risklere karşı bilgilendiriyor hem de gereksiz veya yanlış zirai ilaç kullanımının önüne geçerek çevre ve insan sağlığını korumayı hedefliyor. Kontroller ve analiz sonuçlarına göre çiftçilere gerekli zirai mücadele yöntemleri ve kültürel önlemler hakkında teknik destek ve rehberlik sağlanacağı belirtildi.