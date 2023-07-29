Mentol topları ve elektronik sigara tam bir zehir

Editör: Ali Öncü

Prof. Dr. Elif Dağlı tütün ve tütün ürünlerinin kontrolüne ilişkin çalışmalarla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Dağlı, yaptığı açıklamada, tütün ve tütün ürünleri kullanımı ve dumana maruziyetin başta insan sağlığı, ekolojik kriz, tedavi ve hasta yüküne bağlı ekonomik zarar gibi birçok alanı olumsuz etkilediğini hatırlattı “ Dünyada hayata geçirilen mevzuatlar, farkındalık çalışmalarına karşın bu ürünlerin kullanımıyla mücadelede istenilen düzeye gelinemedi” diyen Dağlı, son yapılan araştırmaların, tütün ürünleri kullanımının özellikle gençler arasında artış gösterdiğini açıkladı.

Prof. Dağlı, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Gençlerin en sık tek kullanımlık ürünleri tercih ettiği belirtiliyor. e-sigara kullanım sıklığı ortaokul öğrencileri arasında yüzde 3,3, lise öğrencileri arasında yüzde 14,1 olarak ifade ediliyor. Öğrencilerin yüzde 27'si her gün e-sigara kullanırken, yüzde 85'i aromalı ürünleri tercih ediyor.".

Dağlı, şunları söyledi:

"Türkiye'de de e-sigara, ısıtılmış ve aromalı ürünlerin satışı yasak olmasına karşın, özellikle gençler arasında kullanım sıklığı her geçen gün artıyor. Çünkü, bu ürünler internet üzerinden temin edilebiliyor, e-sigara, flaş şeklinde tek kullanımlık ve diğer ısıtılmış ürünler, maalesef yüzlerce internet sitesinden satılıyor, hatta kargo firmaları tarafından gönderiliyor. Bu ürünlere fatura dahi kesiliyor. Bunun durdurulması, Amerikan gençliğinin başına gelenlerin Türkiye'de yaşanmaması için hemen harekete geçilmesi geleceğimiz için hayati önem taşır."

" MENTOL TOPLARI ZARARLI"

Prof. Dr. Elif Dağlı, tütün endüstrisinin, satışlarını artırmak, hedef kitlesini genişletmek üzere yeni stratejiler geliştirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Tütün endüstrisi, yakın gelecekte tütün ve nikotin içeren ürün pazarlamayacağını açıkladı. 'Zararı azaltılmış' ürün diye adlandırdıkları e-sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin sigara kadar hastalık yapmadığını öne süren algı geliştirmeye çalıştı. Yapılan bilimsel çalışmalar, bu ürünlerin zararlarını ortaya koydu. e-sigara ve ısıtılmış ürünler, müdahale şansını azaltan çok daha derin hasar bırakıyor. Çünkü, bu ürünleri kullananlar, daha derin nefes çekiyor ve katran ya da nikotin akciğer tarafından çok daha fazla miktarda emiliyor."

Nikotin içeren ve içermeyen e-sigaraların, reaktif oksijen moleküllerini açığa çıkardığını, bu moleküllerin de DNA harabiyeti yaptığına dikkat çeken Dağlı, şunları aktardı:

"Tütün ve meyve aromaları daha da toksiktir. Araştırmalarda, e-sigara maruziyetinin, iltihap mekanizmalarını tetiklediği, hücre tamiratını bozduğu, astım ilişkili kimyasalları uyardığı, akciğer hücrelerine mikrop yapışmasını kolaylaştırdığı ve akciğerin işlevini azalttığı belirlendi. Piyasada 15 bin farklı e-sıvı bulunmakta, bunlar bin farklı tatlandırıcı uçucu ve tahriş edici özelliği nedeniyle solunum sistemine tehdit oluşturmaktadır. Meyve, tatlı, baharat, narenciye, çiçek aromaları akciğere daha fazla hasar vermektedir."

AA