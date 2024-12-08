Menzil Cemaati Hindistan'da mürit topluyor! Yapılanma ziyaretleri sürüyor

Menzil Cemaati’nde sular durulmuyor. Cemaatin lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin 12 Temmuz 2023’teki ölümünün ardından oğulları arasında miras kavgası halen devam ediyor. Abdulbaki Elhüseyni’nin ölümünün ardından oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek, "eş şeyhlik" denilen bir sistem ile cemaati birlikte yöneteceklerini açıklanmıştı.

Milyarlarca liralık bir sermayeye sahip olan cemaatin başına geçen kardeşler, kısa sürede miras kavgasına tutuşmuştu.

Menzil Cemaati ile ilgili haberler yapan Birgün Gazetesi'nden İsmail Arı'nın sosyal medyadaki paylaşıma göre Menzil Cemaati'nin faaliyetleri Türkiye dışında da sürüyor.

Gazeteci İsmail Arı sosyal medyadan paylaştığı bir video ile takipçilerini şaşırttı. Videoda tarikatın Hindistan'a çekilen görüntüleri yer alıyor.

Sosyal medyada paylaşılan videoda "Menzil Tarikatı Serhendi Kolu Uluslararası yapılanma ziyareti Hindistan" notu görülüyor.

Öte yandan Menzil lideri Abdulbaki Elhüseyni’nin ölümünün ardından oğulları arasında taht kavgası da devam ediyor. Semerkand ve Serhendi grubunın birbirlerine sürekli saldırı halinde...