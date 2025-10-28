Türkiye'deki en büyük dini cemaatlerinden biri olan Menzil Cemaati, son dönemlerde sık sık iç çatışmalarıyla gündeme geliyor.

Cemaatin başındaki Abdülbaki Erol'un 2023'te ölümünün ardından 3 oğlu arasında, post ve miras kavgası başladı.

Erol'ün oğullarının çevresinde oluşan gruplar, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde birbiriyle çatışmaya başladı.

BU KEZ SANCAKTEPE'DE ÇATIŞTILAR

Menzil cemaati arasındaki güç mücadelesi bu kez kendisini İstanbul Sancaktepe'de gösterdi.

Seyit Saki

Seyit Fettah

Menzil cemaati içindeki farklı grupların kavgası, silahlı çatışmaya dönüştü.

Gazeteci Nevzat Çiçek'in aktardığına göre, 4 cemaat üyesi vuruldu, vurulanlardan 1'i ağır yaralandı.

Çiçek, olayı şu şekilde aktardı:

Dergahın tapusunun kendilerinde olduğunu söyleyen Seyit Fettah’a yakın grup, Seyit Saki’ye yakın gruptan dergahtan çıkmasını istedi.

Bunun üzerine Seyit Fettah’a yakın sofilerle Seyit Saki’ye yakın sofiler arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrası silahını alıp gelen bir kişi kalabalıktan iki kişiyi vurdu. Kalabalık araya girdi ve iki kişi daha o esnada vuruldu. Sonrasında saldırgan etkisiz hale gerildi. Emniyet güçlerinin müdahalesiyle olay son buldu.

Gazeteci İsmail Arı'nın aktardığına göre ise; M. Saki Elhüseyni destekçileri “Atılan mermiler oradaki sofilere değil, tüm Ümmet-i Muhammed'e atılmıştır. Bu hesabın sorulacağı gün gelecektir” dedi.